James Rodríguez conoció la resolución final para el juego Tigres vs. León por Liga MX

James Rodríguez ya conoció la resolución por parte de Eduardo Berizzo, su director técnico en León, para lo que será el enfrentamiento contra Tigres por la octava jornada del Apertura MX. Tras cumplir la doble fecha FIFA con la Selección Colombia, el '10' se enteró que comenzará dicho encuentro en el banco de suplentes.

Así las cosas, el '10' deberá esperar en el banquillo su oportunidad para el enfrentamiento contra el conjunto 'universitario', en partido que comenzará a las 8:00 de la noche, hora de Colombia, de este sábado 13 de septiembre en el Estadio Universitario de la UANL.

La titular del León para visitar a Tigres; James Rodríguez es suplente:

🗣️ ¡LEEEEEEÓOOOOON! 🦁



Los once verdes 💚 listos para el juego.



Regístrate ya en @calientesports y recibe $1,000 de regalo para meterle a nuestro equipo.



📲 https://t.co/dbNcCZAA3r #MásAcciónMásDiversión 🔥 pic.twitter.com/XP88MCy2AB — Club León (@clubleonfc) September 14, 2025