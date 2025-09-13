"Para América no han sido los mejores días, la realidad es que somos últimos de la liga"

América de Cali sumó una nueva derrota en la Liga BetPlay II-2025, esta vez contra Fortaleza en el estadio de Techo. Los rojos del Valle del Cauca cayeron 1-0 ante los 'amix' y no salen del fondo de la tabla.

Tras el compromiso de la undécima jornada, Adrián Ramos y el profesor Álex Escobar comparecieron en rueda de prensa. Ambos dieron sus conceptos de lo fue el compromiso.

Ramos, uno de los experimentados del club y que regresó para este torneo, sabe de la dura realidad que viven en cuanto al tema de resultados positivos.

Fortaleza vs. América, por la fecha 11 de la Liga BetPlay Colprensa

"Creo que nosotros tenemos que pensar partido a partido. La situación que se vive es difícil, muy dura la verdad y el pensamiento tiene que ser el próximo partido, nos toca Copa y hay que competir y ganar ante esta situación. Sabemos que está difícil, pero teniendo el carácter, la valentía es la única forma de salir de esta situación. A la gente, qué se le puede decir si el hincha siempre ha estado. Trabajar, creer en lo que tenemos y tratar la idea que tiene el 'profe' David (González), ante esta situación sólo sirve sumar de a tres; trabajar para llegar de buena manera al juego del martes", dijo de entrada el delantero 'escarlata'.

América está bajo el interinato de Escobar, pero con las indicaciones por parte de David González, quien no tuvo su mejor estreno en el banco.

"La responsabilidad al final es de nosotros los jugadores, en cada entrenamiento y en cada juego somos los que competimos, y si estamos a un nivel de competencia alto, vamos a llevar esa idea de que los entrenadores traten de jugar. Desafortunadamente, para nosotros no han sido los mejores días en estas últimas semanas. Hoy (sábado) no se dio, pero hay que seguir, está en el balance. No podemos olvidar la realidad que hay, que somos últimos y que ha sido difícil este torneo, pero en los últimos tres juegos el equipo empató, volvió a ganar, hoy no se dio, hay que corregir los errores, hay que creer y seguir trabajando", agregó.

Otras declaraciones de Adrián Ramos:

- ¿Por qué su regreso al América?

"Quería volver a competir con el equipo, yo para jugar en América no miro si va de primero o va de último, es un sentido de pertenencia. Muchos dirán que no estás para ayudar, tengo que trabajar. Esto es fútbol, la realidad es que es difícil lo que vivimos, hay que seguir trabajando, con la ilusión que llegué, de poder aportar. Esperemos que a partir del martes se pueda volver a la victoria".

Por su parte, Álex Escobar también dejó sus sensaciones del compromiso en Techo frente a Fortaleza.

"La llegada del 'profe' David han sido poca las sesiones para imprimir lo que él quiere, no es fácil. Si un equipo como América que está con falta de resultado para poder coger una moral y estar en un resultado positivo, hay que seguir trabajando lo que el profe y su cuerpo técnico quiere porque estábamos ávidos de resultados en el campeonato. Hay que poner la entereza, ganas, deseos para que el equipo trate de salir ese bache que estamos", sostuvo.