Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Fortaleza 1-0 América

La undécima jornada de la Liga BetPlay II-2025 continuó este sábado 13 de septiembre con el compromiso que disputaron Fortaleza y América de Cali en el estadio Metropolitano de Techo. Los populares 'amix' hicieron respetar la localía contra unos 'diablos rojos' que no levantan cabeza.

Fue un 1-0 para los dueños de casa, que de paso, lograron ascender de forma parcial en la tabla de posiciones. El tanto de Fortaleza fue anotado por Sebastián Isaza desde el punto blanco del penalti, al minuto 42. De otro lado, Fortaleza terminó jugando el compromiso con 10 jugadores, tras la roja a Harold Balanta.

Fortaleza vs. América, por la fecha 11 de la Liga BetPlay Colprensa

Este sábado habrá otros tres partidos: Alianza FC vs. Millonarios, Once Caldas vs. Envigado y Nacional frente a Bucaramanga.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: