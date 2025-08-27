Debate en León con James Rodríguez como protagonista y con jugador mexicano en el medio

En cada jornada de la Liga MX, todas las miradas se posan sobre James Rodríguez, quien desde su llegada al Club León a comienzos de 2025 se ha convertido en uno de los grandes focos de atención del campeonato. El volante colombiano, que arribó procedente del Rayo Vallecano de España, ha generado ilusión en la afición esmeralda, ansiosa por ver al ’10’ de la Selección Colombia consolidarse como líder del equipo.

El cucuteño, de 34 años, atraviesa un proceso de readaptación tras superar una lesión muscular que lo dejó varias semanas fuera de competencia. Su regreso se produjo recientemente en el empate 1-1 frente a Pachuca, partido en el que disputó algunos minutos y dejó ver destellos de su calidad, aunque todavía lejos de su mejor versión física.

James protagonista del debate en la prensa mexicana

James Rodríguez, volante colombiano del León.

La próxima prueba del León será frente a Querétaro, en el marco de la séptima fecha de la Liga MX. Y en la previa, la gran incógnita es si James Rodríguez saltará desde el inicio, ahora que está en plenitud de condiciones.

La discusión incluso llegó a los paneles de televisión. En la última edición del programa ‘Fox Replay’, de la cadena 'Fox Sports', varios analistas debatieron sobre el rol que debería ocupar el colombiano, especialmente en relación con Jordi Cortizo, uno de los jugadores más utilizados por Berizzo en la mitad del campo.

El exfutbolista Rafael Puente se mostró a favor de incluir a ambos: “Desde luego yo jugaría con los dos (James y Cortizo). Me parece que James Rodríguez puede ser importantísimo para corregir algunas cosas de Cortizo, que es muy buen jugador, pero acarrea mucho la pelota, es un poco eléctrico, como que nunca hace pausas. James es un tipo tan claro que está como para enseñarle y complementarlo”.

No obstante, otros analistas mostraron dudas sobre el equilibrio que podría perder el equipo en la mitad del campo. El comentarista Raúl Orvañanos cuestionó en qué posición deberían ubicarse ambos, mientras que el exseleccionado mexicano Alberto García Aspe fue más crítico: “James no te recupera una sola pelota, entonces Cortizo debería hacer el ir y venir, que de repente también le falta, y puedes perder en media cancha muchas cosas”.

¿Cuándo juegan León vs. Querétaro?

El duelo entre León y Querétaro está programado para este sábado 30 de agosto en el estadio Nou Camp, donde el balón rodará a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana).