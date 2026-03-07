Los candidatos que suenan para reemplazar a Alberto Gamero como técnico del Deportivo Cali

Deportivo Cali está en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Alberto Gamero. La derrota 0-2 en Palmaseca frente a Once Caldas, el viernes anterior, fue el detonante para que el DT samario diera un paso al costado; ahora la tarea de la dirigencia del conjunto 'azucarero' es encontrar pronto a ese timonel. Ya se barajan una serie de candidatos.

Entre los nombres que han comenzado a sonar con intensidad se encuentra el de un 'viejo conocido' en el fútbol colombiano y que dirigió a Atlético Nacional: Javier Gandolfi. El estratega argentino, de 45 años, se encuentra libre desde su salida de los 'verdolagas', aunque estuvo cerca de asumir en Platense, finalmente esta escuadra optó por Walter Zunino.

Javier Gandolfi, exdirector técnico de Atlético Nacional. Getty

En los medios partidarios del Cali informan que "Javier Gandolfi es uno de los técnicos que tiene en carpeta la junta directiva del Cali para ocupar el cargo". Incluso, han revelado que la dirigencia del 'verdiblanco' estaría trabajando en una propuesta formal para presentarle al exTalleres de Córdoba y avanzar en una negociación directa.

Gandolfi es recordado en Colombia tras dirigir al Atlético Nacional durante la temporada 2025, donde dirigió un total de 37 partidos y obtuvo un rendimiento del 54%. pic.twitter.com/ORKLYhEzGN — Red Azucarera (@redazucarera) March 7, 2026

Los otros nombres que aparecen en el radar son los de Lucas Pusineri, quien ya dirigió al Cali en 2019, Reinaldo Rueda, Rafael Dudamel y hasta Martín Palermo. Antes de que se conociera la dimisión de Gamero en los 'azucareros', en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hace unos días habían analizado a los posibles aspirantes a la dirección técnica, precisando que la junta directiva se inclinaría por un entrenador de la nación del tango y del mate.

"Yo lo que entiendo es que los asesores y nuevos dueños del Deportivo Cali desde hace rato, que fueron los mismos que trajeron a Dinneno, están embelesados con traer técnico argentino. El primer candidato ya pasó por el Deportivo Cali, pero está en este momento trabajando. En la mesa está un fuerte sector que asesora al Deportivo Cali y que quiere que venga Pusineri, pero Pusineri tiene contrato (Central Córdoba). El otro que puede ser una alternativa, se llama Martín Palermo", había precisado Javier Hernández Bonnet en el mencionado programa radial.



¿Qué dijo Alberto Gamero tras renunciar a su cargo en el Deportivo Cali?

"Quise venir aquí a hacer un buen proyecto, un buen trabajo, desafortunadamente no se pudo; esto es fútbol. Irme hoy, no soy el peor, y quedarme, tampoco soy el mejor. La realidad es que cuando las cosas no andan bien en todo el camino de la vida, hay que mirar y hay que dar un paso al costado. Ojalá que esta gran institución salga de esta situación porque se lo merece", expresó el samario en rueda de prensa.