James Rodríguez dejó "sin palabras" a todos; tras partidazo en León con gol y asistencia

El colombiano James Rodríguez anotó y dio una asistencia para comandar el empate del León por 2-2 ante el Mazatlán, en la décima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Tras esa brillante actuación el '10' colombiano se llevó todos los elogios de los hinchas, prensa, de la propia Liga MX y hasta de seguidores del Real Madrid que aún están pendientes de él.

De hecho, en redes sociales se recordó que en los recientes días y horas se venía apuntando contra el mediocampista cucuteño, por lo que en ''X se leyó el siguiente comentario: "¿Críticas a James Rodríguez? Gol y asistencia al siguiente partido. Respondiendo".

Adicional a eso, la asistencia de James Rodríguez en el empate 2-2 contra Mazatlán, dejó sorprendidos a muchos por la calidad, visión y precisión con la que el '10' de nuestro país consiguió darle la pelota a Ismael Díaz.

"Una asistencia que dejó a más de uno sin palabras, incluyéndome. ¡Tremendo el pase de James Rodríguez a Ismael Díaz de León para el segundo del León. Apareció el capitán James Rodríguez y León ya le gana 2-0 al Mazatlán, justo cuando más lo necesitaba la Fiera", "por Dios, qué pase, qué asistencia... Magia, delicia, exquisita", "la asistencia de James Rodríguez. Que zurda tan educada", fueron algunos de los comentarios en redes sociales sobre la gran noche del cucuteño en México.



Así fue el León 2-2 Mazatlán, con gol y asistencia de James Rodríguez

El uruguayo Anderson Duarte marcó un doblete por el Mazatlán. La igualada subió al León del entrenador argentino Eduardo Berizzo al décimo lugar de la tabla, en el límite de los equipos que avanzarán a la repesca.

Publicidad

El Mazatlán del estratega uruguayo Robert Dante Siboldi es decimocuarto, fuera de los cuadros que aspiran a ir a la fase final.

En el descuento de la primera parte, James Rodríguez engañó al portero Ricardo Gutiérrez, para convertir el 1-0 al ejecutar un penalti, al 45+2.

Publicidad

También en el agregado, James controló un rebote defensivo, se acomodó y puso un centro en el por el poste izquierdo de Gutiérrez que Díaz cabeceó para el 2-0.

Los leoneses se confiaron en la segunda mitad, lo cual le permitió a los mazatlecos igualar el marcador.

Al 61, José Esquivel le mandó un pase de cabeza a Duarte, quien con la testa logró el 2-1 al 61.

Sin respuesta del equipo de James, los de Siboldi concretaron el empate al 65, con un derechazo que no pudo detener el portero Oscar García, que significó el 2-2.

Publicidad

La décima jornada comenzó antes con el empate 2-2 entre el Puebla y el Pachuca y los triunfos del Guadalajara por 3-1 sobre el Necaxa, y del Juárez FC por 3-1 ante los Pumas UNAM.

El miércoles se terminarán los partidos con los duelos Cruz Azul-Querétaro, Tigres UANL-Atlas, Toluca-Monterrey, San Luis-América y Santos Laguna-Tijuana.