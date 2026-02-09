América de Cali le puso fin a la novela; se confirmó en qué club jugará Rodrigo Holgado

El fútbol colombiano ya marcha por la quinta fecha y en América de Cali permanecían muchas dudas sobre el futuro de Rodrigo Holgado, delantero que llevaba tiempo sin jugar por una sanción que le impuso la FIFA por irregularidades en los documentos para representar a la Selección de Malasia. Sin embargo, el TAS revisó el caso y absolvió al delantero argentino y a otros cinco futbolistas involucrados.

Pese a eso, el conjunto vallecaucano todavía no definía si lo iba sostener, ya que tiene contrato vigente, pero no encajaría en los planes del DT David González para este 2026. Después de tantos rumores, este lunes se confirmó la decisión sobre su futuro. "El delantero Rodrigo Holgado jugará a préstamo durante seis meses en Coquimbo Unido de Chile. Le deseamos éxitos en esta etapa", compartió en redes sociales el América.

La noticia fue igualmente confirmada por el equipo chileno, que ya tuvo al jugador de 30 años en sus toldas.

"Rodrigo Holgado vuelve a la que siempre será su casa, ese hogar donde la historia sigue escribiéndose junto a la familia AURINEGRA. Como club te acompañaremos en tu proceso, sin importar los resultados, con convicción de que nuestra Región te engrandece. Asumimos riesgos reafirmando lo que somos: una institución que cuida y respalda a quienes defienden con orgullo los colores que ganamos en cancha. Esta tercera etapa en el club tendrá a Rodrigo Holgado en préstamo hasta finales del mes de junio. ¡Bienvenido nuevamente a tu puerto, "Turrito" querido! ¡Vamos con toda la Fuerza y Coraje de COQUIMBANO!", dijo el club 'pirata'.



✍️ Esta tercera etapa en el club tendrá a Rodrigo Holgado en préstamo hasta finales del mes de junio.



En sus primeras dos etapas con con Coquimbo, Holgado registró 33 partidos, 19 goles y 4 asistencias.

Cabe recordar, que, en América de Cali disputó 77 encuentros, anotó 18 goles y entregó 5 asistencias, sumando además varias amonestaciones producto de su juego intenso. Con Audax Italiano acumuló 57 partidos, 20 goles y 10 asistencias, mostrando un perfil más asociativo. Pasos más breves por Curicó Unido, Gimnasia y Esgrima La Plata y Tiburones Rojos de Veracruz completan un recorrido amplio, con distintos roles, pero siempre con impacto ofensivo.

