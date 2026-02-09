Jugador colombiano es noticia en Brasil; lo llamó millonario club y cambiaría de camiseta

Gabriel Fuentes podría salir de Fluminense. Según información de la prensa brasileña, el América de México buscaría contar con sus servicios para esta temporada y ya estaría en conversaciones para conseguir su fichaje, por lo que su futuro es una incógnita a días de haberse iniciado el Brasileirao 2026.

El defensor, campeón con Junior, no cuenta con la confianza del cuerpo técnico de su equipo, siendo la tercera opción por la banda izquierda, detrás de Rene y de Guiherme Arana, quien llegó al club este año procedente de Atlético Mineiro, así que su puesto en el 'Flu' estaría en entredicho en este momento. De acuerdo con el diario 'GeGlobo' todo estaría en manos del futbolista de 29 años. "El Club América de México busca fichar a otro jugador del Fluminense . Actualmente, se está negociando con el lateral izquierdo Gabriel Fuentes, y las conversaciones siguen en curso. El fichaje del colombiano depende de los ajustes entre el jugador y su cuerpo técnico en el club mexicano. El Fluminense espera la decisión del defensa", fue lo que escribió el medio en un artículo este domingo.

El traspaso del jugador de proceso en la Selección Colombia no sería el único entre ambos clubes, ya que de acuerdo con el citado diario, el mediocampista ofensimo Lima, estaría a punto de ser oficializado por 'las águilas' de México, por lo que la relación entre los dos podría ayudar a la llegada de Fuentes a territorio 'manito'. El nacido en Santa Marta arribaría al América para luchar por un puesto en la titular del técnico brasileño André Jardine, con el también colombiano Cristian Borja, quien hasta esta temporada se ha consolidado como un fijo en el esquema.

Gabriel Fuentes, lateral colombiano del Fluminense Foto: AFP

De darse su llegada a la Liga MX, Fuentes sumaría su tercera experiencia en el fútbol del exterior, tras vestir las camisetas del 'Flu' y del Zaragoza. En su paso por Brasil, disputó un total de 34 partidos, repartidos en 2.455 minutos, con un registro de cinco asistencias. Sin embargo, nunca pudo consolidarse como titular, por lo que una partida a otro equipo podría ayudarle en sus aspiraciones de ir al Mundial con la Selección Colombia. Por ahora, el defensor samario continúa siendo jugador de Fluminense, así que podría jugar este jueves frente a Botafogo en el rentado local, no obstante, de ser confirmado pronto como nuevo refuerzo del club de Ciudad de México, podría debutar el próximo sábado frente a las Chivas de Guadalajara.

