Luis Díaz, Kane y Olise tienen nuevo apodo, gracias al poder que tritura a rivales de Bayern Múnich

En las últimas horas, posteriores a la goleada de Bayern Múnich sobre Hoffenheim en la Bundesliga, los medios internacionales le han dado especial preponderancia al desempeño que siguen mostrando muchos de sus jugadores, pero en especial hombres como el colombiano Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, quienes integran una zona atacante que mete miedo, con un alto rendimiento y positivas calificaciones.

En el partido del domingo, por ejemplo, el guajiro anotó triplete y además de eso, a él fue al que le cometieron las infracciones los defensas rivales para los penaltis que convirtió en tantos Kane. Mientras tanto, Olise fue todo desequilibrio y con velocidad le causó más de un problema a los defensores del Hoffenheim.

Y antes eso, en la cuenta en 'X' de Transfermarket, especializada en estadísticas y valores del fútbol internacional, a los tres jugadores de gran rendimiento en el equipo alemán les acuñaron un nuevo apodo. Así, los bautizaron desde ahora como "el triángulo mágico del Bayern, que lidera el equipo de la 21ª jornada de la Bundesliga".

Luis Díaz marcó triplete con Bayern Múnich en la Bundesliga

"El goleador Díaz (hat-trick) , el lanzador de penaltis Kane , el máximo asistente Olise y el veterano Joshua Kimmich fueron nominados por sus actuaciones en la victoria", destacaron en una nota, en la que fueron escogidos los más efectivos de la más reciente fecha de la liga alemana.



¿Qué destacaron de Luis Díaz en Transfermarket?

"Díaz recibió la mayor cantidad de votos de cualquier jugador profesional por sus cinco goles en un solo partido. Con 13 goles y 12 asistencias tras la jornada 21, el colombiano ya ha marcado más goles que Franck Ribéry y ha dado más asistencias que Arjen Robben en toda una temporada de la Bundesliga", resaltaron del estelar hombre de la Selección Colombia e incluso trajeron a colación a dos legendarios de los 'bávaros' como el francés y el natural de Países Bajos.

Es indudable que Díaz Marulanda le viene dando un réditos representativos al Bayern, en donde ha recibido el respaldo y la confianza del técnico Kompany, quien volvió a entregar declaraciones en las que destacó que al colombiano le encanta el "caos".