LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, Kane y Olise tienen nuevo apodo, gracias al poder que tritura a rivales de Bayern Múnich

Luis Díaz, Kane y Olise tienen nuevo apodo, gracias al poder que tritura a rivales de Bayern Múnich

De Bayern Múnich y la goleada 5-1 sobre Hoffenheim se sigue hablando con el paso de las horas y se menciona a las figuras de ataque, con Luis Díaz con un papel preponderante.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 9 de feb, 2026

Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, celebrando un gol con sus compañeros del Bayern Múnich
Foto: AFP

