Jhon Arias rompe el mercado de fichajes ¿llegará otro millonario refuerzo a Palmeiras?

La llegada del internacional colombiano Jhon Arias parece haber abierto el grifo de fichajes del Palmeiras, como reclamaba su entrenador, el portugués Abel Ferreira, para competir de tú a tú frente al Flamengo, actual campeón de la liga brasileña y la Copa Libertadores.

Arias, de 28 años e ídolo en el Fluminense en su anterior etapa en Brasil, regresa al país de Pelé tras un breve paso por el Wolverhampton inglés. Tiene un reto: ser uno de los líderes del Verdão en su objetivo de poner fin al reinado flamenguista.

El poderoso equipo de Sao Paulo, que el jueves visita al Internacional de Porto Alegre en la tercera fecha del Brasileirão, solo había contratado hasta el momento al mediocampista Marlon Freitas, del Botafogo, por 5 millones de euros.

Vio hacer maletas, mientras tanto, al portero Weverton, el defensa Micael, el volante argentino Aníbal Moreno, el mediapunta uruguayo Facundo Torres y el también armador Raphael Veiga.



Sin olvidar que ya en 2025 perdió a piezas importantes como el centrocampista colombiano Richard Ríos.

"Si hay salidas, tiene que haber entradas", reclamó públicamente Abel Ferreira, a principios de mes, en rueda de prensa.



Al asalto del liderato

Con la afición del Palmeiras inquieta, a la vez que el Flamengo desembolsaba 42 millones de euros para repatriar a Lucas Paquetá, cifra récord en el fútbol sudamericano, la presidenta del club, Leila Pereira, se puso manos a la obra para cumplir con el pedido del técnico.

Pereira no escatimó para pagar 25 millones de euros por el codiciado Arias, según la prensa, con lo que ganó una carrera en la que estuvo el propio Fluminense, sin poder igualar el monto puesto en la mesa por el gigante paulista. El Flu (5°) tiene por delante, el jueves, el derbi contra el Botafogo (8°).

A la espera de que el atacante cafetero esté en condiciones para salir a la cancha, el Palmeiras (2°) podría ubicarse en la cima si vence al Inter (16°) y el Bragantino, actual líder, tropieza el jueves en su visita al Corinthians (19°).

Por su parte el Flamengo (13°), con un flojo inicio de temporada, busca el martes su primera victoria del torneo ante el Vitória (12°).



Fichajes en la mira

"Necesitamos más soluciones. Sé que están haciendo un gran esfuerzo. Un fichaje de este nivel es cosa de la presidenta", dijo Ferreira al agradecer el esfuerzo del club sin dejar de pedir nuevas inversiones para fortalecer la plantilla.

Según reporta la prensa brasileña, estas pueden llegar.

Otro ídolo del Fluminense, el internacional brasileño Nino, de 28 años y actualmente en el Zenit de San Petersburgo ruso, es el principal objetivo en el mercado de fichajes para formar tándem en el eje de la zaga con el internacional paraguayo Gustavo Gómez.

De acuerdo con medios de comunicación locales, la directiva sondea por un defensa y un centrocampista adicionales.

Hay confianza, por otra parte, en un regreso de la casa: el mediapunta Paulinho podría estar disponible en las próximas semanas.

Llegó al equipo la temporada pasada, procedente del Atlético Mineiro, y debió pasar por el quirófano por una lesión en la pierna derecha.

"Debemos tener paciencia", dijo Ferreira sobre el jugador, de 25 años, ausente desde el Mundial de Clubes del año pasado.