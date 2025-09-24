James Rodríguez tuvo un partido casi perfecto, pero León igualó 2-2 con Mazatlán

Este martes, por la fecha 10 de la Liga MX, León, con James Rodríguez como titular, se enfrentó en el Nou Camp a Mazatlán de Nicolás Benedetti. El partido terminó igualado 2-2, un resultado que poco le sirve a los dirigidos por Eduardo Berizzo, quienes venían de una dura goleada 5-0 sufrida frente a Xolos de Tijuana en la jornada anterior.

En los primeros minutos, James Rodríguez se mostró participativo y logró buena conexión con Daniel Arcila, quien generó peligro por la banda derecha con centros que inquietaron al área rival. León tuvo algunas aproximaciones, pero no logró concretar para abrir el marcador.

Con el paso de los minutos, Mazatlán se adueñó de la posesión, lo que hizo que la influencia de James disminuyera y que León empezara a dar ventajas en el juego. El partido se volvió impreciso, sin un dominador claro. Incluso Nicolás Benedetti estuvo cerca de marcar tras un error defensivo, pero el portero de León evitó la caída de su arco.

A los 31 minutos, James Rodríguez estuvo a punto de abrir el marcador con un potente remate de zurda de media distancia que se estrelló en el horizontal. Sin embargo, el colombiano tuvo revancha: tras una falta dentro del área sobre Stiven Barreiro, convirtió de penalti a los 45+2.

James Rodríguez durante un partido con León @clubleon_oficial/Instagram

Tres minutos más tarde, James volvió a ser protagonista al asistir con precisión a Ismael Díaz, quien de cabeza puso el 2-0 con el que ‘la fiera’ se fue al descanso.

En el inicio del segundo tiempo, León salió decidido a sentenciar el encuentro con un tercer gol, pero Mazatlán reaccionó. Jordan Sierra estuvo cerca del descuento con un mano a mano que terminó en tiro de esquina. En esa jugada, al minuto 60, Anderson Duarte marcó de cabeza el 2-1.

A los 68 minutos, un error de Stiven Barreiro permitió a Mazatlán empatar gracias a otra aparición de Duarte, que definió con pierna derecha.

León intentó reaccionar. Ismael Díaz estuvo cerca con un cabezazo que controló sin problemas el arquero rival. James Rodríguez, figura ofensiva de su equipo, probó con un tiro libre que detuvo Ricardo Gutiérrez. En el tiempo de adición, a los 90+3, el cucuteño volvió a intentarlo con un disparo colocado de pelota quieta, pero el guardameta visitante volvió a responder.

De acuerdo con los registros de la aplicación Sofascore, James Rodríguez obtuvo una calificación de 10, con un 85 % de precisión en los pases, además de aportar un gol y una asistencia.

Con este empate, León ocupa la décima posición de la Liga MX con 12 puntos y una diferencia de gol de -6.



¿Cuándo vuelve a jugar León?

El equipo de James Rodríguez volverá a tener acción el próximo viernes 26 de septiembre, cuando se enfrente en condición de visitante a Juárez, desde las 8:00 p. m. (hora colombiana).