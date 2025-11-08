"James Rodríguez, del cielo al infierno, criticado y aplaudido, disfrutemos de sus últimos minutos"

La historia de James Rodríguez en el fútbol mexicano parece llegar a su fin. El cucuteño de 34 años, quien arribó a comienzos de 2025 como fichaje estrella del Club León, no logró consolidarse como el referente que muchos esperaban. Todo indica que este sábado podría disputar su último partido con el conjunto de Guanajuato, cerrando un ciclo que dejó opiniones divididas entre la afición.

León, ya sin posibilidades de clasificar a las finales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, recibirá a Puebla por la fecha 17 en el estadio Nou Camp. Este compromiso, más allá de lo deportivo, marcaría la despedida del mediocampista colombiano, quien llegó con altas expectativas tras su paso por São Paulo y su retorno al fútbol latinoamericano.

¿Qué dicen en México de James Rodríguez?

James Rodríguez con el Club León

En redes sociales, el nombre de James Rodríguez volvió a ser tendencia. Una de las cuentas partidarias del club, Territorio Esmeralda, publicó un mensaje que resume el sentir de gran parte de la hinchada respecto al paso del colombiano por la institución.

“DEL CIELO AL INFIERNO, CRITICADO Y APLAUDIDO. Hoy será el último partido de James Rodríguez con la Fiera. Gran parte de la afición le reconoce lo que hizo por este equipo, pero otra más le reclama porque faltó más de su parte. El jugador más importante en cuanto a nombre, pero en un mal momento de nuestro club, disfrutemos los últimos minutos del colombiano”, publicó la cuenta en su perfil de X.

Las opiniones están divididas: algunos seguidores agradecen la entrega y la calidad que mostró en ciertos momentos; otros, en cambio, consideran que su rendimiento no estuvo a la altura de su trayectoria y del esfuerzo económico que implicó su fichaje.

Así despidió el DT de León a James Rodríguez

Durante la semana, Ignacio Ambriz, técnico del León, habló sobre la inminente salida del capitán de la Selección Colombia.

“Son jugadores que se extrañan mucho por la cercanía que tienen con la afición (…) las cosas no salieron tan bien con él y no se le sacó el provecho que se le tenía que haber sacado”, reconoció Ambriz.



Los números de James Rodríguez con León

Con la camiseta de León, James Rodríguez disputó 33 partidos en todas las competiciones, registrando cinco goles y ocho asistencias en 2.475 minutos. Aunque su paso por México no terminó como soñaba, el ‘10’ cafetero deja huella por su talento y jerarquía en la Liga MX.