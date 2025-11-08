Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "James Rodríguez, del cielo al infierno, criticado y aplaudido, disfrutemos de sus últimos minutos"

"James Rodríguez, del cielo al infierno, criticado y aplaudido, disfrutemos de sus últimos minutos"

A falta de una confirmación oficial, todo parece indicar que James Rodríguez dejará las filas del León después del último partido de la Liga MX frente a Puebla.

Por: Javier García
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez en América vs León por la Liga MX.
James Rodríguez en América vs León por la Liga MX.
X de @clubleonfc

Publicidad

Publicidad

Publicidad