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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, el mejor jugador de Minnesota contra Los Angeles FC, pero con alarmante registro

James Rodríguez, el mejor jugador de Minnesota contra Los Angeles FC, pero con alarmante registro

El colombiano James Rodríguez fue elegido como el MVP de Minnesota United frente a Los Angeles FC, sin embargo, hay una marca negativa que no ha podido borrar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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James Rodríguez, colombiano del Minnesota United.
James Rodríguez, colombiano del Minnesota United.
Getty Images.

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