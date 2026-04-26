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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana, tras ganar la Vuelta a Asturias 2026: "Ha sido un trabajo en equipo espectacular"

Nairo Quintana, tras ganar la Vuelta a Asturias 2026: "Ha sido un trabajo en equipo espectacular"

Nairo Quintana ganó la Vuelta a Asturias 2026 y destacó el trabajo de su equipo. El colombiano valoró el apoyo de Diego Pescador y la afición en un triunfo emotivo en su última temporada.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Nairo Quintana celebrando su triunfo en la Vuelta a Asturias 2026.
Nairo Quintana celebrando su triunfo en la Vuelta a Asturias 2026.
Movistar Team.

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