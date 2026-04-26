Nairo Quintana, tras ganar la Vuelta a Asturias 2026: "Ha sido un trabajo en equipo espectacular"

El colombiano Nairo Quintana volvió a celebrar en territorio español al conquistar la Vuelta a Asturias 2026, un triunfo que cobra especial valor en medio de su última temporada como profesional. Más allá del resultado, el corredor del Movistar Team centró su discurso en el trabajo colectivo y en el respaldo de su equipo durante una competencia exigente.

“Ha sido espectacular, hemos controlado muy bien en equipo, el UAE sabíamos que tenía intenciones, pero quería agradecer el trabajo que había hecho Diego Pescador y quería echarle una mano para que subiera al podio. Se nos enredó un poco al final y si pudo quedar tercero”, afirmó Quintana tras sellar su victoria en la clasificación general.

El boyacense construyó su triunfo en la segunda etapa, donde logró una diferencia clave sobre sus rivales, especialmente frente al español Adrià Pericas. En la jornada final, disputada entre Lugones y Oviedo, el equipo supo manejar los ataques en el ascenso al alto de San Esteban de las Cruces, un punto decisivo donde Quintana respondió con solvencia para mantener el liderato.

Uno de los nombres propios en el análisis del colombiano fue el de su compañero Pelayo Sánchez, a quien destacó por su esfuerzo durante toda la competencia. “La verdad ha venido de unas lesiones, de una época mala y verlo hoy como ha hecho el trabajo, estaba motivado en su tierra. Fue genial”, señaló, resaltando el papel del equipo en una carrera que se definió por detalles.



Nairo Quintana con el trofeo de la Vuelta a Asturias 2026. Movistar Team.

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El triunfo de Quintana se dio en una etapa que terminó con victoria del mexicano Edgar Cadena, quien sorprendió con una escapada en solitario en los kilómetros finales. Sin embargo, el resultado no alteró la general, que quedó en manos del colombiano gracias a su regularidad y a la ventaja construida previamente.

Más allá del aspecto deportivo, Quintana también aprovechó para agradecer el respaldo del público asturiano, que acompañó masivamente la competencia en las calles de Oviedo y en los diferentes puntos del recorrido. “Por acá seguiré rodando con los amigos, no se si en carrera volvamos a pasar por aquí. Agradecer de manera inmensa por todo el cariño y apoyo que nos han dado, por salir a las calles, por siempre animarme y es una tierra que siempre llevaré en el corazón”, expresó.

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Con este triunfo, Nairo Quintana suma su tercera Vuelta a Asturias y reafirma su vigencia en el pelotón internacional, en un año marcado por su despedida del ciclismo profesional.