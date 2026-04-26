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Gol Caracol  / Luis Enrique juega al misterio, antes de PSG vs. Bayern Múnich, de Luis Díaz, de 'semi' de Champions

Luis Enrique juega al misterio, antes de PSG vs. Bayern Múnich, de Luis Díaz, de 'semi' de Champions

El DT del PSG, Luis Enrique, no quiso brindar mucha información cuando fue consultado por el partido contra el Bayern Múnich, de Luis Díaz, en el Parque de los Príncipes.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Luis Enrique, DT del PSG, y Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich.
Luis Enrique, DT del PSG, y Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich.
Fotos: AFP y Getty

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