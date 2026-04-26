Luis Enrique juega al misterio, antes de PSG vs. Bayern Múnich, de Luis Díaz, de 'semi' de Champions

Esta semana retornan las emociones en la Champions League con los duelos de las semifinales, siendo una de las llaves PSG vs. Bayern Múnich. El primer 'round' entre 'les rouge et bleu' y los 'bávaros' será en el Parque de los Príncipes; Luis Enrique, DT del elenco francés, jugó al misterio antes del duelo contra Luis Díaz y compañía.

Los dirigidos por el entrenador español vieron acción en la Ligue 1 el sábado anterior frente al Angers, partido en el que impusieron condiciones por 0-3. Luis Enrique hizo varias modificaciones en su once, y al término del descanso, también hizo variantes. Achraf Hakimi, Fabián Ruiz y Lucas Hernández, los que fueron relevados. ¿Cuidó a alguna de sus figuras?

Luis Enrique, director técnico del PSG. Foto: Getty

Precisamente, cuando fue consultado en rueda de prensa por las variantes realizadas y si se debía a alguna lesión de alguno de sus futbolistas, el técnico de la escuadra parisina dejó clara su postura; le apostó al hermetismo.



"Hubo un poco de todo, hubo varias razones para los cambios. pero no es el momento de hablar de eso. Hay que decir que la semifinal contra el Bayern ya ha empezado: no voy a dar ninguna información", precisó de entrada Luis Enrique en su charla con la prensa, posterior al compromiso contra Angers, y que replicaron en 'L'Équipe'.

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A renglón seguido, el timonel español aseveró que "vamos a jugar la semifinal contra el mejor equipo de Europa, pero nosotros somos los campeones actuales y queremos que siga de esa manera".

Por último, Luis Enrique afirmó que quieren seguir haciendo historia en la Champions League. PSG disputará su tercera semifinal consecutiva del máximo torneo de clubes de Europa.

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"A todos. Porque tenemos jugadores increíbles, queremos ser competitivos, tenemos a nuestros seguidores, la ciudad de París quería que fuéramos campeones… Jugaremos contra el mejor equipo de Europa, pero somos los campeones vigentes y queremos volver a hacer historia", concluyó.



¿Cuándo juegan PSG vs. Bayern por la semifinal de ida de la Champions League?