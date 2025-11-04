"James Rodríguez es la mejor zurda con la que jugué, el tiempo que compartí con él fue fantástico"

James Rodríguez no atraviesa su mejor momento deportivo tras la eliminación del León de la Liga MX, luego de la derrota 1-0 frente al América en la fecha 16, resultado que dejó sin opciones al conjunto de Guanajuato de clasificar a la liguilla final.

Al difícil presente se suma la incertidumbre sobre su futuro. De acuerdo con la prensa mexicana, el mediocampista colombiano no continuaría en las filas de “la fiera”, ya que el club no tendría intenciones de renovarle el contrato al capitán de la Selección Colombia, quien llegó a inicios de 2025 con la expectativa de liderar el proyecto deportivo.

A pesar de las críticas recientes, James sigue recibiendo elogios desde distintos frentes del fútbol internacional. Su talento y calidad técnica continúan siendo reconocidos por figuras que compartieron vestuario con él.



James Rodríguez recibió elogios de un excompañero

James Rodríguez, en su etapa en el Mónaco AFP

En una charla con Rio Ferdinand para su popular pódcast, el exdelantero búlgaro Dimitar Berbatov sorprendió al incluir a James Rodríguez en su equipo ideal de fútbol 5, destacando la calidad técnica del colombiano, con quien compartió en el AS Mónaco.

Publicidad

“Jugué con él en Mónaco; su pie izquierdo, probablemente la mejor zurda con la que jugué. La forma en la que veía el fútbol es increíble. El tiempo que compartí con él, que fueron dos años, fue fantástico. Lo puse porque en espacios reducidos su técnica era excelente”, comentó Berbatov.

Dimitar Berbatov picks his 5-a-side team of the best players he’s played with 😱🔥 pic.twitter.com/pDoLPRcyWf — Rio Ferdinand Presents (@RioMeets) November 1, 2025

Publicidad

El exfutbolista, recordado por su paso por clubes como Manchester United, Tottenham Hotspur, Bayer Leverkusen y CSKA Sofía, llegó al Mónaco a comienzos de 2014 para suplir la ausencia de Falcao García, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior. Durante ese periodo, coincidió con un joven James que ya mostraba el talento que lo llevaría a brillar en la élite del fútbol mundial.



El paso de James Rodríguez por el Mónaco

Entre 2013 y 2014, James Rodríguez disputó 38 partidos con el AS Mónaco en todas las competiciones, registrando 10 goles y 14 asistencias. Su rendimiento fue clave para que el club francés peleara los primeros lugares en la Ligue 1 y regresara a la escena europea.

Su gran desempeño en el Mundial de Brasil 2014, donde fue goleador del torneo con seis tantos, lo catapultó al Real Madrid, que pagó cerca de 75 millones de euros por su fichaje, convirtiéndolo en uno de los traspasos más costosos de la historia para un futbolista colombiano.