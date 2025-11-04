‘Taponazo’ para James Rodríguez en México por eliminación de León; “hubo excesivo respeto”

La admiración por James Rodríguez se diluyó en México luego de que a principio de 2025 llegara al Club León como el principal fichaje de la temporada y fuera tratado como todo un ídolo, pues ahora es uno de los señalados por el flojo presente deportivo del conjunto ‘esmeralda’.

El cucuteño firmó contrato por un año, vínculo que ninguna de las partes estaría en disposición de renovar dada la prematura eliminación en la Liga MX, en la que el equipo acumula 9 fechas consecutivas sin ganar, con 6 derrotas y 3 empates.

Sin embargo, el zurdo de 34 años de edad no habría imaginado que sus últimos días vestido de verde serían en medio de semejante crisis de resultados.

Y aunque Rodríguez es el más talentoso de un plantel cuyas figuras se fueron a mitad de 2025, cuando el plantel desmanteló parte de su nómina tras quedarse sin permiso de la FIFA a ir al Mundial de Clubes de Estados Unidos, es señalado como uno de los responsables del descalabro deportivo que ese elenco vive en la actualidad.

Lo particular es que quienes lo alababan en principio son los mismos que ahora cargan tintas sobre él.



James Rodríguez, criticado en México por eliminación de León

El medio de comunicación Soy Fiera, especializado en noticias del elenco ‘esmeralda’, se despachó contra el colombiano y le asignó parte de la culpa del mal momento del equipo de Guanajuato debido a no estar en su mejor nivel.

De hecho, su técnico, Ignacio Ambriz, fue blanco de las críticas de informativo por alinear a Rodríguez con frecuencia: “Es criticable su excesivo ‘respeto’ a la jerarquía de James”.

Dicho juicio se fundamentó indicando que el cucuteño ya no es el de antes: “Ambriz lo incluye como titular y deja en la cancha todo el partido, a pesar del bajo nivel que el colombiano ya también enseña”.

Bajo este panorama, León y James deberán afrontar la última jornada de la Liga MX en duelo de coleros contra el Puebla, contienda en condición de local programada para el sábado 11 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora colombiana).

Posteriormente, deberá buscar dónde jugar en 2026, pues necesita llegar a la Selección Colombia con ritmo de competencia para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.