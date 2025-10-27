"No hablo seguido con Falcao García, pero siempre está pendiente de Millonarios; lo ama"

En el 2024, Falcao García cumplió su sueño. Después de haber pasado por River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano, llegó a Millonarios, equipo del que es hincha. Allí, disputó un total de 1.556 minutos, en 29 partidos, entre Liga y Copa Sudamericana, marcando 11 goles y recibiendo seis tarjetas amarillas.

Sin embargo, su historia en el conjunto 'embajador' terminó en julio de 2025, quedándose con las ganas de haber levantado un título. Desde entonces, no se ha unido a ningún otro club y se le ha visto junto a su familia, viajando y compartiendo. Además, se le vio en algunos eventos, siendo invitado de honor en la institución 'colchonera' y también en los 'dragões'.

Así las cosas, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con un excompañero de Falcao García, quien reveló que no se habla muy seguido con él, pero tienen contacto de vez en cuando. Se trata de David Macalister Silva, capitán de Millonarios, quien también se refirió al presente del cuadro capitalino, que sueña con clasificar a los cuadrangulares.

Hasta el momento, con 17 partidos jugados, la escuadra bogotana marcha en el puesto 13, con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y ocho derrotas, y una diferencia de gol de -4. Recordemos que solo los ocho primeros de la tabla de posiciones siguen con vida en la Liga BetPlay II-2025 y el octavo es Águilas Doradas, con 24 unidades y +3 en su diferencia.

Falcao García, delantero colombiano, en un entrenamiento en Millonarios, club del que es hincha AFP

¿Mantiene contacto con Falcao García?

"No continuo porque no hablamos todos los días, pero sí de vez en cuando. Siempre está pendiente de Millonarios, ama a su equipo, lo quiere y luego de haber sido parte, con mayor razón".

¿Cuál es el deseo que le pide al fútbol?

"Que me de más oportunidades de disfrutarlo. No es un error mío, sino de toda la gente, y es que a veces damos por hecho lo rutinario y cuando nos lo quitan, sentimos que no lo hemos valorado lo suficiente".

¿Cuál es el mensaje para los hinchas?

"Empezaría por agradecerles porque es impresionante el apoyo, independiente de lo que pase. Tienen que confiar y que estén seguros de que vamos a luchar por la clasificación".