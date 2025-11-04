Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El gesto millonario de Jhon Durán que encantó a la directiva del Fenerbahce

El gesto millonario de Jhon Durán que encantó a la directiva del Fenerbahce

El delantero colombiano, de 21 años, es noticia en Turquía, pero esta vez por un acto luego de su gran presentación anotanfo el gol del triunfo en el clásico frente al Besiktas.

Por: Javier García
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Durán anotó el gol en la victoria con Fenerbahce
Jhon Durán anotó el gol en la victoria con Fenerbahce
@Fenerbahçe/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad