El gesto millonario de Jhon Durán que encantó a la directiva del Fenerbahce

Todo parece indicar que Jhon Durán está viviendo su momento de reivindicación con el Fenerbahce, equipo al que llegó esta temporada cedido por el Al Nassr de Arabia Saudita. El delantero colombiano, de 21 años, arribó al conjunto otomano con grandes expectativas, pero su rendimiento inicial no fue el esperado, lo que generó críticas por parte de la prensa y la afición.

Sin embargo, el panorama ha cambiado por completo. En el reciente clásico ante el Besiktas, Durán se convirtió en el héroe de la jornada y en protagonista de una historia que ha conmovido a todo el entorno del club.

El exjugador del Aston Villa ingresó al terreno de juego a los 66 minutos, cuando el marcador estaba igualado 2-2. Con su habitual potencia y olfato goleador, el antioqueño aprovechó una oportunidad a los 83 minutos y marcó el tanto del triunfo con una gran definición, desatando la euforia de los hinchas en el estadio Şükrü Saracoğlu.



El gran gesto de Jhon Durán con el Fenerbahce

Jhon Durán fue gran figura con Fenerbahçe en el clásico contra Besiktas. AFP

De acuerdo con información publicada por el portal ‘HT Spor', los jugadores del conjunto ‘canario’ recibieron una bonificación tras la victoria en el derbi frente al Besiktas, como parte del sistema de primas implementado durante la era de Sadettin Saran.

Jhon Durán, autor del gol decisivo, sorprendió a la directiva al donar su bonificación a la academia juvenil del club. Se estima que el premio total entregado por la dirigencia ascendía a un millón de euros, monto que fue repartido entre la plantilla. Sin embargo, Durán decidió no aceptar su parte y destinarla al desarrollo de las divisiones menores.

El gesto fue ampliamente aplaudido por la hinchada y los medios locales, que resaltaron la humildad y el compromiso del colombiano con el crecimiento institucional del Fenerbahce.

"En el marco del sistema de bonos iniciado durante el período de Sadettin Saran en Fenerbahçe, se realizaron pagos a los jugadores después de la victoria en el derbi de Beşiktaş. Jhon Duran, autor del gol en el derbi que dio la victoria, donó la prima que recibió a la Academia del Fenerbahçe. La decisión de John Duran impresionó enormemente al presidente y a la directiva, y prevaleció la idea de que su confianza en el jugador no era recíproca", publicó 'HT Spor'.

¿Cuándo volverá a jugar Fenerbahce?

El equipo dirigido por Domenico Tedesco deberá cambiar rápidamente el chip, ya que tendrá acción internacional entre semana por la cuarta fecha de la UEFA Europa League. Su próximo compromiso será el jueves 6 de noviembre, cuando visite al Viktoria Plzen desde las 3:00 p. m. (hora colombiana).