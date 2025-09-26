La Liga MX no para y este viernes 26 de septiembre comienza la undécima jornada, y así las cosas, James Rodríguez liderará al León en un nuevo compromiso. Las 'fieras' visitarán a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Los dirigidos por Eduardo Berizzo suman 12 puntos y ocupan la décima casilla de la tabla de posiciones del actual Apertura MX, tras diez fechas disputadas. Mientras que los 'bravos' se ubican un poco más arriba en la general con 15 unidades; son séptimos.

En la anterior jornada, León igualó 2-2 con Mazatlán en el Nou Camp. James David fue gran figura, al reportarse con un golazo y una asistencia. A su vez, estrelló una pelota en el palo.

A qué hora juega HOY James Rodríguez con León en la Liga MX frente al Juárez

James Rodríguez, capitán y figura del León. X de León

Publicidad

En ese orden de ideas, este compromiso entre 'bravos' y 'fieras' tendrá el puntapié inicial a las 8:00 de la noche, en horario de Colombia.



¿Dónde ver EN VIVO por TV Juárez vs. León por el Apertura MX?

Para Colombia no habrá transmisión oficial, pero los seguidores de James Rodríguez y del fútbol mexicano lo podrán seguir EN VIVO por las siguientes plataformas digitales: TUDN, Caliente TV y Azteca 7.

Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com habrá un minuto a minuto actualizado, las jugadas virales, golazos y asistencias que tengan que ver con el '10' de las 'fieras' y las otras figuras 'cafeteras' que militan en el León como son el caso de Daniel Arcila y Stiven Barreiro.

