"James Rodríguez no rinde en León porque es un equipo mezquino; es un desperdicio"

En la Liga MX, ya se han disputado nueve fechas de las 17 de la primera fase y uno de los equipos que no la está pasando bien es el León de Guanajuato que se encuentra en la décima casilla de la tabla de posiciones y deberá luchar para conseguir su cupo en la instancia final. Por eso, las críticas han aparecido de manera constante y en las últimas horas un medio partidario de 'La Fiera' dejó en claro que no han sabido a aprovechar a James Rodríguez.

En el programa ‘Enfierados Podcast’, primero destacaron el gran rendimiento del '10' con el combinado 'tricolor'. “Es el jugador con mayor cantidad de asistencias de gol, con mayor número de ocasiones de peligro generadas, con la mayor cantidad de pases claves a la ofensiva de la Selección. Mucho quiere recaer en esta campaña sobre James, sobre que no marca diferencia, que no juega y que gana un dineral”, remarcó.

James Rodríguez, jugador de León Foto: AFP

Acto seguido, el citado medio agregó que Rodríguez Rubio juega a una cosa muy distinta con el combinado patrio. “Con la Selección Colombia, que juega a otra cosa, es un tipo que marca diferencia y terminó siendo el mejor de la Eliminatoria, pero con un equipo mezquino, sin propuesta ofensiva, que no respeta los ideales del club, James no luce y lo más fácil es decir que no corre”, señaló.

Los panelistas estaban visiblemente molestos dejaron en claro que León pagó un buen billete por el volante, pero no le han sacado 'el jugo' suficiente en el terreno de juego. “Es un desperdicio, tiraste a la basura el dinero. Es un desperdicio tener a James y no poder explotarlo”, concluyeron.

Si bien James tuvo un buen rendimiento en el primer semestre de este 2025, para el actual campeonato el físico no lo ha acompañado y por ende han tenido que gestionarle los minutos. El colombiano registra seis presencias y un gol en 353 minutos de juego.

El próximo encuentro de León será este viernes 19 de septiembre contra Tijuana, a las 10:05 p.m. (hora Colombia), en el estadio Caliente de la ciudad norteña de México.