Luis Díaz no convenció; así lo vieron en Alemania tras debut con Bayern Múnich en Champions

Bayern Múnich, uno de los grandes favoritos, arrancó su camino en la Champions League 2025/2026 con una victoria 3-1 sobre el Chelsea, con dos goles del inglés Harry Kane este miércoles en el Allianz Arena. En los 'bávaros' también jugó el colombiano Luis Díaz, pero en esta oportunidad el guajiro no tuvo la figuración de partidos anteriores.

Los dirigidos por Vincent Kompany supieron marcar en momentos clave; sin embargo, no tuvieron el despliegue que habían venido empleando y eso se vio reflejado en la puntuación que le profirieron de los protagonistas, sólo un par de calificaciones altas y el resto 'rajados'; según lo que reveló la prensa en Alemania.

Luis Díaz en acción de juego con Bayern Múnich frente al Chelsea por Champions League. Getty

¿Qué dijeron del rendimiento de Luis Díaz tras triunfo de Bayern Múnich sobre Chelsea?

Así las cosas, en el diario 'TZ' de la ciudad de Múnich en su página web, al número '14' le otorgaron un cuatro de calificación, y sobre su rendimiento frente a los 'blues' indicaron que "retrasó un poco la línea de ataque y participó poco en el juego de combinación".

Entre los que sacaron nota alta por supuesto que está Harry Kane, autor de un doblete, y Michel Olise. Hay que agregar que este tabloide, el mejor puntaje con mejor equivalente es alto y le sigue el uno, por lo que los restantes, son regulares y malos.

Mientras que en el 'Bild' le otorgaron un tres, casi lo 'rajan', y en cuanto a su desempeño precisaron que 'Lucho' "cumplió", pero no brilló entre los 'mejores' de su club ante los 'blues'. Además, en 'Sofascore' puntuaron al de Barrancas con 6.1 sobre 10.



Las palabras de Luis Díaz luego del compromiso frente al Chelsea

"Nosotros siempre estuvimos mentalizados en que íbamos a sacar el partido adelante; muy contento por la victoria y descansar ahora, que va a ser súper importante", fueron las palabras del exjugador del Liverpool en charla con 'Espn' tras el juego en el Allianz Arena.

Harry Kane y Luis Díaz con el Bayern Múnich. AFP.

Otras reacciones

Por su parte, Kompany aseguró en rueda de prensa que "ya hemos tenido algunas pruebas: Tottenham en pretemporada, Stuttgart, Leipzig. Ninguno de ellos fue fácil. Hoy (miércoles), luego, Chelsea, campeón del mundo de clubes, pero nuestra concentración fue muy buena, y eso nos permitió seguir jugando bien y ofrecer una actuación muy sólida".