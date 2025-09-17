Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Manchester City vs. Nápoles, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Manchester City vs. Nápoles, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Este jueves, Manchester City y Nápoles se enfrentarán por la primera fecha de la fase liga de la Champions League. Partido especial para Kevin de Bruyen, quien regresa al Etihad Stadium.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Manchester City vs. Nápoles.
Manchester City vs. Nápoles.
EFE.

Publicidad

Publicidad

Publicidad