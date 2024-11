James Rodríguez no sería más titular en Rayo Vallecano; radical decisión en España

James Rodríguez ocupa día a día a la prensa española y en las próximas horas seguirá siendo tema de conversación luego de las noticias entregadas en el reconocido programa ‘El Chiringuito’, donde dieron la información de su mal momento en Rayo Vallecano , su nula relación con Íñigo Pérez y la decisión que el cuerpo técnico habría tomado con él para toda la campaña con el equipo.

El mediocampista cucuteño, que llegó como el fichaje estelar del conjunto de Vallecas, no ha tenido los minutos esperados, no cuenta con el respaldo de su entrenador y se conoció que no tiene en mente ponerlo como titular, a pesar de su calidad y experiencia.

James Rodríguez, condenado a ser suplente en Rayo Vallecano

“Lo que me cuentan es que James no va a jugar de titular con el Rayo Vallecano de aquí a final de temporada, a no ser que cambie todo mucho”, detalló el periodista Marcos de Vicente, en el citado programa español.

Publicidad

Pero el comunicador especificó que no sería “un problema personal, ni del cuerpo técnico de Íñigo Pérez”, y que las razones serían desde un tema netamente futbolístico.

“No es un problema personal con él, ni con el cuerpo técnico, ni con el entrenador, solo que no encaja en lo que el Rayo Vallecano y el equipo pide de él. Físicamente en defensa lo que dan otros jugadores y en ataque en cuanto a movilidad y transiciones, robar, salir rápido. En Colombia si juega y me responden que juegan con dos pivotes que corren para él y en el Rayo Vallecano no lo pueden hacer”, agregó sobre los motivos de la suplencia del ’10’ de nuestro país.

Publicidad

Lo cierto es que con ese panorama, todo apunta a que James Rodríguez podría irse en plena temporada a buscar otro reto en Europa, y el propio club español ya estaría contemplando dejarlo ir en el mercado de fichajes de enero, donde tendría clubes interesados en él.

Por la misma línea, se menciona que el técnico Íñigo Pérez y el colombiano no tienen una relación, no ha existido una relación entre ambos para entender su situación y es algo que habría causado incertidumbre en el talentoso mediocampista.

James Rodríguez e Íñigo Pérez con Rayo Vallecano - Fotos: AFP

El presente de James Rodríguez en Rayo Vallecano

En los dos recientes partidos el '10' colombiano no ha jugado. Primero en el duelo contra el Alavés, en la Liga de España, donde vio todo el encuentro en el banquillo de suplentes, por decisión de Íñigo Pérez.

Publicidad

Y en Copa del Rey, frente al Villamuriel, tuvo unas molestias y eso le impidió ser convocado para dicho compromiso, que pintaba para ser importante para que sumará confianza y minutos.

Ahora, habrá que esperar si será tenido en cuenta para el próximo partido del Rayo Vallecano, programado para el viernes 8 de noviembre frente a Las Palmas, por Liga de España.