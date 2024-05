"James Rodríguez nunca va a ser un jugador físico": más palo desde Sao Paulo

James Rodríguez está ‘borrado’ por el técnico Luis Zubeldía, quien le dio algunos minutos en su llegada al equipo brasileño, pero en los recientes partidos no lo está ni convocando, algo que por supuesto ha causado malestar en el futbolista colombiano.

Por eso, el coordinador de fútbol del club ‘tricolor’, Muricy Ramalho, dio una entrevista en la que entregó algunos detalles de lo que está pasando con el experimentado mediocampista cucuteño y de la charla más reciente que tuvo con él.

“Hablé con él el otro día, vino a hablar conmigo, estaba muy molesto. Le dije que nos encanta verlo entrenar, y el otro día volvió a entrenar bien. Siempre lo felicito, porque es bonito ver lo que hace”, dijo de entrada el directivo en entrevista con ‘UOL Esporte’.

De hecho, Muricy Ramalho se animó a contar la vez que le dejó claro a uno de los anteriores entrenadores de Sao Paulo que no podía pedirle intensidad y más físico en el juego a James Rodríguez, porque sus características no son así.

“Dorival lo llamó a James y yo estaba en la mesa para hablar de su intensidad, y hubo un momento en que le dije: 'Dorival, ¿puedo darte una opinión? James nunca se convertirá en un tipo físico". Nunca fue un jugador así, nunca será un súper atleta”, mencionó el coordinador de fútbol del Sao Paulo.

De la misma manera, el directivo del club brasileño dejó claro que para la firma de juego del mediocampista colombiano hay que rodearlo bien y que sea perfilado a sus cualidades, para que él pueda explotar su calidad.

“Para tener a James en el equipo, debes configurar el plan para él. Nuestros equipos de fútbol no tienen todos los jugadores que necesitan para que él juegue. El entrenador tiene que desarrollarse con lo que tiene ahí. Le dije: 'esto es lo que sufres’”, agregó.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: AFP

James Rodríguez y su futuro incierto en Sao Paulo

Con la llegada del técnico argentino Luis Zubeldía al equipo, el colombiano perdió el lugar que iba ganando de a poco con Thiago Carpini, y por eso su salida luego de mitad de año parece inminente, aunque aún no se sabe a qué lugar irá.

“Hablamos de todo, menos de dónde va, porque eso aún no está definido . Aquí el entrenador es quien elige y decide. No hay presión, no está obligado a elegir a nadie”, concluyó Muricy Ramalho en la entrevista con el citado medio.

Acá las declaraciones de Muricy Ramalho, coordinador de fútbol de Sao Paulo: