James Rodríguez puso punto final a la incertidumbre: León ya tomó una decisión oficial

James Rodríguez regresó con toda al Club León. En una temporada llena de irregularidades, donde las molestias físicas lo alejaron de las canchas en unos cuantos partidos, se puso a tono y volvió por lo alto. Prueba de ello fue lo ocurrido el pasado 23 de septiembre, cuando dio una asistencia y marcó un gol en el empate 2-2 contra Mazatlán, por la fecha 11 de la Liga MX.

Por eso, el director técnico, Eduardo Berizzo, no dudó en jugársela por el colombiano. Para el compromiso de este viernes 26 de septiembre, donde la 'fiera' visita a Juárez, a las 8:00 de la noche, en el estadio Olímpico Benito Juárez, el cucuteño hace parte de la alineación titular. Y es que hacerse con la victoria es clave para no salir de los puestos de clasificación.

Hasta el momento, el conjunto 'esmeralda' marcha en la décima posición de la tabla, con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Además, su diferencia es de -6, luego de recibir 16 tantos y solo marcar 10. Mientras que Juárez aparece en la séptima plaza, sumando 15 unidades y con +1 en su diferencia de gol, en lo que va del Torneo Apertura.

Alineación titular del Club León vs. Juárez, por la Liga MX

