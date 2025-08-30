Publicidad

James Rodríguez preocupó a todos en Selección Colombia y Club León: se retorció de dolor

James Rodríguez preocupó a todos en Selección Colombia y Club León: se retorció de dolor

A pocos días de los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, contra Bolivia y Venezuela, James Rodríguez protagonizó una jugada que encendió las alarmas.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, fue capitán del Club León contra Querétaro, por la Liga MX
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 07:30 p. m.