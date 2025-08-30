Actualizado: agosto 30, 2025 07:30 p. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior James Rodríguez preocupó a todos en Selección Colombia y Club León: se retorció de dolor
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
James Rodríguez es el llamado a comandar la clasificación de la Selección Colombia al Mundial del 2026. Por eso, el director técnico, Néstor Lorenzo, lo convocó para los partidos contra Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que su presencia es clave para conseguir los resultados y lograr el anhelado objetivo.
Fue así como lo ocurrido este sábado 30 de agosto, en el juego entre el Club León y Querétaro, preocupó a más de uno. Cuando transcurría el minuto 28, disputó un balón y cayó solo, haciendo muestras de dolor. No se ponía de pie y se retorcía en el suelo. Por fortuna, no pasó a mayores y pudo continuar en la cancha.
Publicidad