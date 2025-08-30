James Rodríguez preocupó a todos en Selección Colombia y Club León: se retorció de dolor

James Rodríguez es el llamado a comandar la clasificación de la Selección Colombia al Mundial del 2026. Por eso, el director técnico, Néstor Lorenzo, lo convocó para los partidos contra Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que su presencia es clave para conseguir los resultados y lograr el anhelado objetivo.

Fue así como lo ocurrido este sábado 30 de agosto, en el juego entre el Club León y Querétaro, preocupó a más de uno. Cuando transcurría el minuto 28, disputó un balón y cayó solo, haciendo muestras de dolor. No se ponía de pie y se retorcía en el suelo. Por fortuna, no pasó a mayores y pudo continuar en la cancha.

James Rodríguez, capitán y mediocampista del Club León, en el partido contra Querétaro, por la Liga MX Getty Images

James Rodríguez preocupó a todos por esta infracción en León vs. Querétaro, por Liga MX