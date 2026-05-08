James Rodríguez, ¿sin posibilidades para su DT en Minnesota?; "es difícil cambiar un equipo ganador"

James Rodríguez nuevamente vuelve a ser tema noticioso en territorio norteamericano, debido a su actualidad en el Minnesota United, cuadro en el que, a pesar de tener varios minutos y una que otra importante actuación en cancha; sigue sin convencer a su entrenador para convertirse en uno de los titulares indiscutibles.

Y justamente, referente a lo que han sido algunas de las ausencias del ‘10’; el entrenador del combinado estadounidense ‘rompió’ el silencio y hablo claro sobre la situación que actualmente vive el ‘cafetero’.

“Yo quiero mencionar a James por un segundo porque obviamente su disponibilidad ha sido, creo, realmente difícil de descifrar para ti, ya sabes, cuando ha estado disponible y cuando no lo ha estado. Solo tengo curiosidad porque es potencialmente la última semana o dos de James en Minnesota, dependiendo de lo que pase después de la Copa del Mundo. ¿Ha habido alguna frustración de tu parte por no haber podido usarlo tanto como hubieras querido debido al extraño calendario y los problemas físicos?”, fue la pregunta que le hicieron al DT, en el programa ‘SiriusXMFC’.

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Minnesota United, en un partido de la MLS Getty Images

Y referente a eso, el estratega Cameron Knowles dejó claro que, más allá de las peripecias que se han presentado con el ‘10’, a su concepto, no es fácil encajar al colombiano por cómo ya está conformado el equipo y la nómina.



“Sí, mira, hemos tenido un par de circunstancias imprevistas que, ya sabes, los han hecho no disponibles para la convocatoria. Y luego está obviamente el rendimiento del equipo; es difícil cambiar un equipo ganador. Hemos sido muy consistentes con la selección de la alineación y nos hemos apoyado en un grupo más pequeño de jugadores para que jueguen muchos minutos. Pero semana tras semana, siguen cumpliendo. Así que, para mí, viendo a ese grupo, es muy difícil cambiarlo”, sentenció el entrenador de Minnesota United, dejando claro que, a su concepto, James está en desventaja a comparación que sus demás compañeros en ese puesto por la titular.