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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, ¿sin posibilidades para su DT en Minnesota?; "es difícil cambiar un equipo ganador"

James Rodríguez, ¿sin posibilidades para su DT en Minnesota?; "es difícil cambiar un equipo ganador"

Del colombiano volvieron a hablar en Minnesota United, referente a su poca continuidad en el cuadro estadounidense. Y en esta ocasión, el entrenador dio reveladoras palabras.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 8 de may, 2026
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James Rodríguez, volante del Minnesota United.
James Rodríguez, volante del Minnesota United.
Foto: Getty Imágenes

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