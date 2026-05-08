Hay detalles del plan final de preparación de la Selección Colombia, antes del Mundial 2026

A pocos días de que inicie la Copa del Mundo 2026; en la Selección Colombia ya se están planificando de cara a lo que será este importante torneo, donde se espera una lúcida actuación de Néstor Lorenzo y sus dirigidos.

Y justo por eso, la Federeación ya empezó a panificar el itinerario que tendrán en los días previos a viajar a Estados Unidos, donde los 'cafeteros' disputarán su último encuentro preparatorio, antes de iniciar el camino mundialista.

Es por eso que, referente a lo que será el cronograma de la Selección Colombia, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', ya dieron reveladores detalles sobre este calendario, en el que la 'tricolor' se preparará entre Medellín, Bogotá y San Diego.

"Ya está el plan de trabajo de la Selección Colombia antes del Mundial 2026. Así se van a reunir en Medellín, allí van a esta trabajando unos días y viajan a Bogotá para el partido del 29 de mayo (frente a Costa Rica). Juegan ese partido y regresan nuevamente a Medellín. Allí van a estar hasta el 4 de junio, cuando estarán viajando a la ciudad de San Diego, en donde tendrán contra Jordania el último partido de preparación antes de la competencia", explicó Juan Pablo Hernández, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.



Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP

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En ese mismo orden de ideas, el mismo comunicador agregó que "la idea y que nos han comunicado es que los jugadores van a llegar al país desde el día 25 de mayo. Sin embargo, hay jugadores que no van a poder estar, como en los casos de Lerma y Muñoz, quienes jugarán la final de la Conference League con Crystal Palace (27 de mayo). Lo otro es que el día 10 de junio, la Selección Colombia viajará a México".

Habrá que ver si, en el caso de estos jugadores, alcanzarán a estar para el compromiso del 29 de mayo frente a Costa Rica, que implica la despedida oficial de la Selección Colombia, de nuestro país. Esto, teniendo en cuenta que después de este juego, la 'tricolor' volverá a la acción en San Diego, Estados Unidos; cuando enfrente a Jordania.