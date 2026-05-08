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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Hay detalles del plan final de preparación de la Selección Colombia, antes del Mundial 2026

Hay detalles del plan final de preparación de la Selección Colombia, antes del Mundial 2026

En 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dieron reveladoras noticias referente a lo que será la preparación de la 'tricolor', pensando en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de may, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia celebra en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto:
AFP

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