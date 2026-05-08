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Gol Caracol  / ¿Cuáles son las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026?; una de ellas, Colombia

¿Cuáles son las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026?; una de ellas, Colombia

A pocos días del inicio del certamen continental, estas son las 48 selecciones definidas, que disputarán el torneo entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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