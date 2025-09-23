James Rodríguez volvió con gol en León; vea acá su anotación frente a Mazatlán

James Rodríguez regresó a la acción con León y no pudo tener mejor retorno que con gol. El capitán y gran figura de las 'fieras' abrió la cuenta para su equipo frente a Mazatlán este martes en el Nou Camp.

A través de un cobro desde el punto blanco del penalti, Rodríguez Rubio puso el 1-0 parcial en el Nou Camp, a los 45+1. Definición con pierna zurda, al palo derecho del golero rival que se tiró al otro poste.

Antes, James David había tenido otra oportunidad clara de anotar, pero el travesaño le negó el grito de gol.

Vea acá el gol de james Rodríguez HOY en León vs. Mazatlán por la Liga MX: