Era un golazo de James Rodríguez, pero el palo le negó el grito en León vs. Mazatlán

Por la fecha 10 de la Liga MX, León, con James Rodríguez como titular, se vio las caras en el Nou Camp con Mazatlán. Los dirigidos por Eduardo Berizzo estaban en la obligación de ganar tras la dolorosa caída 5-0 ante Xolos.

James Rodríguez se mostró participativo en los primeros minutos, pero fue perdiendo protagonismo con el correr del partido. No obstante, el '10' de la Selección Colombia apareció a los 31 de juego con un potente remate de zurda desde media distancia que se estrelló en el horizontal.



Vea el 'palazo' de James Rodríguez en León vs. Mazatlán