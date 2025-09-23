Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Era un golazo de James Rodríguez, pero el palo le negó el grito en León vs. Mazatlán

Era un golazo de James Rodríguez, pero el palo le negó el grito en León vs. Mazatlán

El cucuteño, de 34 años, estuvo cerca de abrir el marcador en el Nou Camp frente a Mazatlán, pero el travesaño le negó la celebración al ‘10’ de León.

Por: Javier García
Actualizado: 23 de sept, 2025
James Rodríguez, en el partido frente a Tigres
Foto: X/ @clubleonfc

