FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el Exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez vuelve a ser noticia por su futuro; "no hay posibilidad de que llegue"

James Rodríguez vuelve a ser noticia por su futuro; "no hay posibilidad de que llegue"

Desde territorio mexicano se reportaron novedades de James Rodríguez y su futuro deportivo. El '10' busca de un nuevo desafío que le permita tener ritmo de competencia para el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025
James Rodríguez en su paso por el León.
James Rodríguez en su paso por el León.
Getty Images.

