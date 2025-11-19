James Rodríguez vuelve a ser noticia por su futuro; "no hay posibilidad de que llegue"

James Rodríguez cerró el 2025 con la Selección Colombia de forma exitosa, luego de los triunfos 2-1 sobre Nueva Zelanda y 3-0 contra Australia. En este último duelo de fogueo, el '10' se reportó con un gol desde el punto blanco del penalti, y con el mismo, completó 31 celebraciones con la camiseta amarilla, azul y rojo.

Ahora, el camino indica que el talentoso volante cucuteño deberá resolver su futuro deportivo luego de haber terminado su etapa en el Club León. Los rumores del mercado han puesto a Rodríguez Rubio en equipos de México, la Major League Soccer (MLS) y hasta ha sonado para volver al 'viejo continente'.

En las últimas horas, se reportaron novedades sobre el exBayern Múnich y Real Madrid, la información llegó desde territorio 'azteca' donde precisaron que un importante club de la Liga MX, y que tiene a otros compatriotas en su plantel, "no tiene ninguna posibilidad de que llegue".

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia

La escuadra en cuestión es el Cruz Azul, pero según comentó el reconocido periodista Paco Montes en sus redes digitales, el capitán de la Selección Colombia prefiere otro destino.

"Para quienes preguntan sobre el rumores de que Cruz Azul busca a James Rodríguez, les puedo decir que no existe en este momento ninguna posibilidad de que llegue a la 'máquina'; la prioridad es moverle en la MLS donde no han tenido aún ningún arreglo", escribió el comunicador.

En estos instantes, el 'crack' de la 'tricolor' se encuentra como agente libre en busca de un nuevo desafío que le permita tener ritmo de competencia de cara al Mundial 2026, cita orbital en donde la Selección Colombia espera mejorar lo hecho en Brasil 2014 y en donde el '10' fue el goleador y gran figura del combinado de nuestro país.

Ahora queda esperar la decisión que tomará el '10' junto a sus representantes sobre su próximo destino en el ámbito futbolístico.

Así León confirmó la marcha de James Rodríguez

“Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos porque fue feliz en México y le deseamos lo mejor”, esas fueron las palabras de presidente del equipo 'esmeralda', Jesús Martínez, en rueda de prensa a los medios mexicanos.



¿Para qué equipos ha sonado James Rodríguez?

Orlando City y el Toronto de la MLS; no obstante, ambos clubes desistieron de contratarlo. En la Liga MX ha sonado para llegar al América y Tigres, y en el sur del continente en Brasil.