"Podría marcar 100 goles, pero si no soy campeón del Mundial, no ganaré el Balón de Oro"

El Balón de Oro es el máximo premio, a nivel individual, que puede recibir un futbolista. Dicha distinción se entrega anualmente por la revista francesa especializada, France Football. Allí, el jurado es conformado exclusivamente por periodistas de los principales medios deportivos y el máximo ganador en la historia es el argentino, Lionel Messi, que tiene ocho en total.

Ousmane Dembélé es el vigente galardonado, gracias a su buena campaña con PSG, donde ganó absolutamente todo. Pero esa edición ya quedó atrás y empieza a pensarse en posibles candidatos a hacerse con ello, donde destaca el nombre de Harry Kane, quien brilla en Bayern Múnich. Justamente, en dicho club, ha creado una interesantes dupla junto con Luis Díaz.

En lo que va de la temporada, el delantero inglés ha disputado 17 partidos con la camiseta del equipo alemán, entre Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa, en los que ha inflado las redes en 23 ocasiones. Además, ha brindado tres asistencias, gracias a su estilo de juego, donde no es un referente de área, sino que apela al fútbol asociativo.

Dichos números han puesto a Harry Kane en la lista de favoritos a ganar el Balón de Oro y sobre esa posibilidad se pronunció en una entrevista con 'The Mirror', siendo consciente de que no será fácil, teniendo en cuenta que en 2026 se llevará a cabo el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, torneo que pesará a la hora de elegir al ganador de este trofeo.

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y de la Selección Inglaterra, habló de sus posibilidades de ganar el Balón de Oro AFP

"Podría marcar 100 goles esta temporada o incluso más, pero si no soy campeón de la Champions League o incluso la Copa del Mundo, probablemente no ganaré el Balón de Oro. Es lo mismo con Erling Haaland o con cualquier jugador que se está perfilando para hacerse con el galardón. Hay que ganar esos grandes trofeos para aspirar realmente", dijo el atacante.

Recordemos que la Selección Inglaterra disputará su octavo Mundial de manera consecutiva, tras clasificar al de 2026, pues también estuvo en Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. La última vez que el equipo inglés no clasificó a una cita orbital ocurrió en la edición de Estados Unidos 1994.