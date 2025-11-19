Síguenos en::
Gol Caracol  / "Podría marcar 100 goles, pero si no soy campeón del Mundial, no ganaré el Balón de Oro"

"Podría marcar 100 goles, pero si no soy campeón del Mundial, no ganaré el Balón de Oro"

En 17 partidos jugados, en la actual temporada, el delantero acumula 23 anotaciones y tres asistencias, por lo que se perfila como candidato al Balón de Oro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025
Imagen de referencia del trofeo que se le entrega al ganador del Balón de Oro
AFP

