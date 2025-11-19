Deportivo Pereira hizo importante anuncio en medio de crisis institucional; atentos

Deportivo Pereira hizo un anuncio importante en sus distintas plataformas digitales, mismo que tiene que ver con el futuro del club que vive una de las peores crisis institucional, administrativa y deportivas de su historia.

El elenco 'matecaña' adeuda salarios a jugadores y empleados. Aunque este portal conoció que le pagaron una quincena a algunos integrantes del plantel profesional y otros esperaban los respectivos abonos.

A raíz de estas dificultades, las directivas han estado analizando diferentes propuestas de grupos empresariales interesados; uno de los nombres que se barajó entre los rumores fue el de Orlando Berrío, exjugador de Atlético Nacional; no obstante, desistió en su intención de adquirir al club y ahora mira otras opciones.

Publicidad

El Pereira no podrá seguir operando hasta que se ponga al día. Foto: Deportivo Pereira.

¿Cuál es el anuncio del Deportivo Pereira?

Así las cosas, a través de un comunicado alertó que en la próxima semana darán a conocer al nuevo propietario del equipo. Lo presentarán ante los medios de comunicación.

Publicidad

“Deportivo Pereira informa a los medios de comunicación, hinchada y público en general que el club cuenta con un nuevo propietario. Por tal motivo, el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a.m. en rueda de prensa ante los medios de comunicado se dará a conocer la identidad de la empresa propietaria”, precisó Pereira en su redes sociales.

La fuerte crisis del Deportivo Pereira terminó en la salida de Rafael Dudamel como director técnico a finales de octubre, figuras del plantel decidieron 'parar' a causa de la falta de pagos, por lo que el club 'matecaña' culminó la Liga BetPlay II-2025 jugando con juveniles.

A partir de lo anterior sólo queda esperar el paso de los días para conocer a la nueva empresa que adquirirá al Deportivo Pereira, con el firme objetivo de retomar el rumbo en lo financiero y administrativo.

Publicidad

Los hinchas 'matecañas' están atentos a esta determinación, al anuncio que marca una nueva etapa de transición para el club.



Vuelven a la acción

Los jugadores del plantel profesional tuvieron una semana de descanso y ahora se deben volver a presentar el viernes en medio de rumores de salida de algunos de los referentes. La primera baja confirmada fue de Carlos Darwin Quintero, quien fue anunciado como nuevo refuerzo de Millonarios.