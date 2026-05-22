Los conflictos de James Rodríguez con técnico de Bayern Múnich; "¿voy a ir al Tour de Francia?"

El estreno del esperado documental de James Rodríguez en Netflix este jueves 21 de mayo de 2026 ha dejado los primeros grandes titulares, que han impactado en nuestro país y también a nivel internacional. El volante colombiano, fiel a su estilo directo y sin filtros, revivió su etapa en el Bayern Múnich y desveló los tensos momentos que vivió tras la salida de Carlo Ancelotti y Jupp Heynckes, apuntando con humor y dureza hacia el técnico croata Niko Kovač.

El cambio de chip: De la comodidad al "ciclismo"

James aterrizó en el gigante bávaro en 2017 y, bajo la tutela de entrenadores que comprendían su idioma y su estilo de juego, logró brillar. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en su segunda temporada con la llegada de Kovač al banquillo.

"En mi primer año, tuve la suerte de que Carlo Ancelotti y Jupp Heynckes hablaran español. En el segundo año, llegó Kovač. Todo entrenador tiene sus favoritos, y yo no era uno de ellos", confiesa el cucuteño en la docuserie.



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La relación entre el estratega y el "10" de la Selección Colombia nunca llegó a sintonizar, principalmente por los métodos de entrenamiento físicos y casi militares que el croata intentaba implementar, alejados de la visión futbolística de James.

El choque por los entrenamientos

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El punto más álgido de la desconexión entre ambos llegó con las exigencias físicas post-partido y post-entrenamiento, una anécdota que James relata entre risas pero que en su momento causó una grieta irreparable:

"Él quería que los jugadores hicieran 30 minutos de ciclismo después del entrenamiento, yo le decía: '¿Para qué estoy entrenando? ¿Voy a ir al Tour de Francia o qué?' Soy futbolista".

El idioma, otra batalla perdida

Además de las diferencias tácticas y de preparación física, la adaptación cultural en Alemania siempre fue un reto mayúsculo para el colombiano. En el documental, James admite con total honestidad que tirar la toalla con el idioma bávaro fue una decisión radical.

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Las clases de alemán: "No podía con ellas, me seguía quedando dormido", revela el mediocampista.

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La capitulación: Ante la frustración de las intensas lecciones de gramática, el colombiano no dudó en plantarle cara a su profesor: "Le dije: 'No quiero aprender'".

Artículo elaborado con la IA Gemini, bajo la supervisión de un periodista de www.golcaracol.com