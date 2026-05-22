James Rodríguez y las lecciones de Cristiano Ronaldo; "talento sin trabajo, no sirve"

El reciente estreno del documental de James Rodríguez en Netflix sigue desvelando los secretos mejor guardados de su carrera. Tras revolucionar las redes con sus divertidas anécdotas sobre su paso por Alemania, el mediocampista colombiano se puso nostálgico y reflexivo al repasar su gloriosa etapa en el Real Madrid. En este fragmento, James rinde un sincero tributo a la figura que cambió por completo su perspectiva del fútbol de élite: Cristiano Ronaldo.

Llegar al Santiago Bernabéu como la bota de oro del Mundial de 2014 no era una presión menor, pero compartir vestuario con la leyenda portuguesa fue el verdadero baño de realidad para el cucuteño. Más allá de los lujos y la fama, lo que realmente deslumbró al colombiano fue la implacable ética de trabajo del luso.

"Cuando llegué al Real Madrid, Cristiano me mostró lo que era el verdadero profesionalismo. Entrenaba todos los días como si estuviera luchando por convertirse en el mejor jugador del mundo, incluso después de haber ganado todo", confiesa James con profunda admiración.

De todas las vivencias compartidas en la capital española, el "10" de la Selección Colombia recuerda con especial nitidez un momento en el vestuario que se convirtió en su mantra personal. Fue justo después de un partido en el que James había servido un pase de gol para el portugués:



"Recuerdo un partido en el que le di una asistencia y después del juego, en lugar de hablar de su gol, se acercó a mí y me dijo: 'Tienes la calidad para convertirte en uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero el talento no sirve de nada sin trabajo duro todos los días.' Eso se quedó grabado en mi mente para siempre".

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Ver a un Balón de Oro comportarse como un canterano hambriento de gloria obligó a James a reconfigurar sus propios hábitos. La rutina de Cristiano no terminaba cuando el entrenador pitaba el final de la práctica; al contrario, ahí empezaba su verdadera ventaja competitiva.

Algunos detalles de Cristiano Ronaldo

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La rutina invisible: Práctica extra de tiros libres, intensas sesiones de gimnasio y estrictos protocolos de recuperación.

El efecto contagio: Según el colombiano, el nivel de exigencia de CR7 contagiaba al resto: "Nunca dejó de mejorar. Empujaba a todos a su alrededor a elevar su nivel".

Para James, el paso por el vestuario blanco no solo se tradujo en títulos y grandes jugadas, sino en una madurez que lo acompañaría en sus siguientes retos europeos.

"Jugar a su lado me hizo más disciplinado, más enfocado y mentalmente más fuerte. Por eso siempre digo que Cristiano no solo es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino también uno de los compañeros de equipo que más ayudó a mi carrera", concluye de manera contundente.

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Artículo elaborado con la IA Gemini, bajo la supervisión de un periodista de www.golcaracol.com

