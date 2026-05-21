Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Alejandro Restrepo tendrá un nuevo reto en el fútbol internacional; anunció inminente

Alejandro Restrepo tendrá un nuevo reto en el fútbol internacional; anunció inminente

El director técnico colombiano Alejandro Restrepo ya aterrizó en un país sudamericano para firmar en las próximas horas con su nuevo club, tras salir del Medellín.

Por: EFE
Actualizado: 21 de may, 2026
Comparta en:
Alejandro Restrepo, entrenador colombiano.

El entrenador colombiano Alejandro Restrepo llegó este jueves a Bolivia para tomar las riendas del Bolívar, equipo que tiene la misión de conseguir una victoria en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores para inscribir su nombre en los octavos de final.

"Estoy feliz de estar en este gran club, un club que exige, y con todo el deseo de hacer bien las cosas", señaló en un breve contacto con los medios tras su llegada al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz.

Sebastián Villa en La Guaira vs. Rivadavia.
Colombianos en el exterior

Vea el gol y la asistencia de Sebastián Villa en La Guaira vs. Rivadavia, por la Copa Libertadores

Independiente Medellín podría ser sancionado tras los hechos de violencia en el partido contra Flamengo de Copa Libertadores.
Gol Caracol

Medellín y una mala noticia de Conmebol; salió cara la trifulca de sus hinchas en Copa Libertadores

Unión Magdalena vs. Bogotá F.C.
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla del grupo B del Torneo Betplay, tras Unión - Bogotá y qué pasó con Cartagena

Restrepo toma el mando del equipo luego de la gestión interina del exmundialista Vladimir Soria, ídolo del club y de la selección boliviana en su etapa como futbolista.

Soria asumió las riendas del equipo a finales de abril tras la renuncia del argentino Flavio Robatto, quien dirigió a los celestes desde comienzos de 2024.

Alejandro Restrepo

Publicidad

El colombiano, de 44 años, llega a Bolivia después de dirigir al Independiente de Medellín de su país natal entre agosto de 2024 y abril pasado. También estuvo al frente de los colombianos Deportivo Pereira y Atlético Nacional, y del Alianza Lima peruano.

El desafío más importante de Restrepo será el duelo ante el Independiente Rivadavia argentino, líder del grupo C de la Libertadores con 10 puntos y ya clasificado a octavos de final.

Publicidad

La Academia y el Fluminense brasileño luchan por el otro cupo a la siguiente fase, ambos con 5 unidades, mientras que el Deportivo La Guaira venezolano cierra la serie con 3 puntos.

A los celestes les bastará con una victoria para avanzar, independientemente de lo que haga el Fluminense, ya que la diferencia de gol en los enfrentamientos directos favorece a los bolivianos.

Bolívar será local de manera forzosa en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, de la ciudad oriental de Santa Cruz, debido a los conflictos sociales y bloqueos de caminos que mantienen aislada a La Paz, sede del Gobierno nacional.

Otra misión de Restrepo será mantener a Bolívar entre los primeros puestos del campeonato de la División Profesional de Bolivia, liderado por su tradicional rival, The Strongest, con 17 unidades, mientras que los celestes comparten el segundo lugar con Always Ready de El Alto, ambos con 14 puntos.

Julián Quiñones celebrando su gol en Al Ittihad vs. Al-Qadisiyah.
Colombianos en el exterior

El colombiano que quedó goleador en la Liga Saudí 2025-26; le ganó a Cristiano Ronaldo

James Rodríguez en uno de los entrenamientos de la Selección Colombia, en tierras antioqueñas.
Selección Colombia

Expectactiva por lista de 26 de la Selección Colombia para el Mundial 2026; atentos a este ejercicio

Cristiano Ronaldo logró ser campeón con Al Nassr de la Liga de Arabia Saudita.
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo es campeón de la Liga de Arabia con Al Nassr; anotó dos goles en 4-1 sobre Damac

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Alejandro Restrepo

Bolívar

Publicidad

Publicidad

Publicidad