Alejandro Restrepo tendrá un nuevo reto en el fútbol internacional; anunció inminente

El entrenador colombiano Alejandro Restrepo llegó este jueves a Bolivia para tomar las riendas del Bolívar, equipo que tiene la misión de conseguir una victoria en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores para inscribir su nombre en los octavos de final.

"Estoy feliz de estar en este gran club, un club que exige, y con todo el deseo de hacer bien las cosas", señaló en un breve contacto con los medios tras su llegada al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz.

Restrepo toma el mando del equipo luego de la gestión interina del exmundialista Vladimir Soria, ídolo del club y de la selección boliviana en su etapa como futbolista.

Soria asumió las riendas del equipo a finales de abril tras la renuncia del argentino Flavio Robatto, quien dirigió a los celestes desde comienzos de 2024.



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El colombiano, de 44 años, llega a Bolivia después de dirigir al Independiente de Medellín de su país natal entre agosto de 2024 y abril pasado. También estuvo al frente de los colombianos Deportivo Pereira y Atlético Nacional, y del Alianza Lima peruano.

El desafío más importante de Restrepo será el duelo ante el Independiente Rivadavia argentino, líder del grupo C de la Libertadores con 10 puntos y ya clasificado a octavos de final.

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La Academia y el Fluminense brasileño luchan por el otro cupo a la siguiente fase, ambos con 5 unidades, mientras que el Deportivo La Guaira venezolano cierra la serie con 3 puntos.

A los celestes les bastará con una victoria para avanzar, independientemente de lo que haga el Fluminense, ya que la diferencia de gol en los enfrentamientos directos favorece a los bolivianos.

Bolívar será local de manera forzosa en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, de la ciudad oriental de Santa Cruz, debido a los conflictos sociales y bloqueos de caminos que mantienen aislada a La Paz, sede del Gobierno nacional.

Otra misión de Restrepo será mantener a Bolívar entre los primeros puestos del campeonato de la División Profesional de Bolivia, liderado por su tradicional rival, The Strongest, con 17 unidades, mientras que los celestes comparten el segundo lugar con Always Ready de El Alto, ambos con 14 puntos.