James Rodríguez: "Los números dicen que soy el mejor jugador de la historia en Selección Colombia"

James Rodríguez es noticia este jueves 21 de mayo por el lanzamiento de una nueva docuserie que contará y revelará detalles inéditos de su vida y carrera como futbolista profesional. Serán tres episodios cargados de información poco conocida sobre el '10' que jugará su último Mundial (Estados Unidos, Canadá y México 2026) con la camiseta de la Selección Colombia, tras lo hecho en Brasil 2014, cuando fue goleador; y Rusia 2018.

El nacido en Cúcuta, quien ya se encuentra en nuestro país para ponerse a disposición del director técnico Néstor Lorenzo, respondió quién es le mejor de jugador de la historia de la 'tricolor', de qué equipo es hincha y cuál es su gol favorito aparte del que le marcó a Uruguay en la cita orbital de hace 12 años.

¿Quién es el mejor jugador de la historia de la Selección Colombia?

"Creo que los números dicen que soy yo".

¿De qué equipo colombiano es hincha?

"Como muchos saben, soy hincha del Tolima, pero hay otro equipo que si me gusta mucho, que no puedo decir cuál es".



¿Cómo afronta las críticas?

"Los que critican siguen con eso, pero es parte de un proceso y de lo que uno ha conseguido, toda la resiliencia que uno tiene no es algo fácil y toda la historia que se va contar en esta serie creo que va ser lindo porque se va ver no solo lo que he ganado sino todo lo que malo que he pasado. Se va ver más el ser humano. A veces la gente olvida eso, de que uno en cualquier ámbito de la vida se puede equivocar. Se van a ver muchas cosas bacanas".

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¿Qué país por dónde pasó se le hizo similar a Colombia?

"Madrid, como Colombia, es muy fácil conseguir todo y por el idioma también".

¿Qué jugador con el que compartió le ayudó a forjar su mentalidad?

"Todos los jugadores tienen una mentalidad grande, yo aprendió no solo en las partes buenas sino también las malas, ahí forjé este carácter, sobre todo cuando perdí".

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Gol favorito que no sea el de Colombia vs. Uruguay

"Uno que le hice al Málaga con el Real Madrid. En la Selección Colombia tengo dos. Uno contra Estados Unidos, en Tampa, golazo y el de Japón fue una obra de arte".

Acá el VIDEO completo: https://www.instagram.com/reels/DYm4OopgjA-/