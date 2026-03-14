James Rodríguez y las palabras que comparte toda Colombia; "estar sano"

En la Major League Soccer (MLS) están a la expectativa del debut de James Rodríguez con Minnesota United. El '10' y capitán de la Selección Colombia ha estado entrenando fuertemente para ello, el tratar de ayudar a su equipo en el campo de juego, pero hay una prioridad más importante; el estar sano y en condiciones físicas óptimas.

Rodríguez Rubio habló en las últimas horas con los canales oficiales del certamen norteamericano y allí se refirió a cómo se ha sentido en el plantel que es dirigido por Cameron Knowles. No paró de recalcar en sus respuestas la importancia de estar bien y sano. Se refirió a sus expectativas tras arribar al club que juega en la Conferencia Oeste de la MLS.

"En Minnesota poder estar bien, poder estar sano, poder jugar, y obviamente, que vengo a un equipo que está hecho ya. No vengo como hacer todo, sino a ser uno más y poder entrenarme bien para estar apto", expresó de entrada Rodríguez Rubio.

James Rodríguez en entrenamiento con el Minnesota United - Foto: Minnesota United Oficial

A renglón seguido, James David precisó que jugar en la MLS era un objetivo de tiempo atrás, ya que es una competición que ha venido creciendo con el tiempo y ha reclutado a estrellas del fútbol mundial.



"La MLS era una meta de hace mucho tiempo, veía que el fútbol está creciendo acá. Vengo a un gran club, a una gran ciudad y con unos fans, como lo dije antes, con mucha pasión", indicó.

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Pero a continuación, el exReal Madrid y Bayern Múnich volvió a recalcar el mensaje de estar sano, el vivir cada día; palabras que comparten en toda Colombia de cara al Mundial 2026.

"Y solamente hay que vivir día a día, el hoy y el poder estar sano para poderle ayudar a mis compañeros. A todos los que tengo cerca, al club también para que crezcan, y sé que seguramente, en todo el país, en Colombia, van a tener fans", terminó por indicar el volante cucuteño de 34 años.

James Rodríguez🇨🇴 habla de la expectativa que tiene tras su llegada a @MNUFC: pic.twitter.com/2EqfK5cqUs — MLS Español (@MLSes) March 14, 2026

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¿Cuándo juega Minnesota United en la MLS?

El club que tiene en sus filas a James Rodríguez jugará este domingo contra Vancouver Whitecaps, en condición de visitante. El '10' fue citado para este juego y se espera que se dé finalmente su debut en la MLS.