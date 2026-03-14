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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y las palabras que comparte toda Colombia; "estar sano"

James Rodríguez y las palabras que comparte toda Colombia; "estar sano"

El '10' habló de las expectativas con Minnesota United tras su llegada a la MLS, pero en medio de sus declaraciones hubo unas frases que no paró de recalcar.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de mar, 2026
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James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS.
James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS.
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