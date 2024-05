James Rodríguez y las preguntas que incomodan al DT Luis Zubeldía, en Sao Paulo: acá lo último

James Rodríguez fue uno de los 28 citados por Néstor Lorenzo para los partidos de preparación contra Bolivia y Estados Unidos, teniendo como finalidad la Copa América que comenzará el 20 de junio. El volante cucuteño del Sao Paulo ha tenido poca actividad con el cuadro 'tricolor' desde que Luis Zubeldía asumió la dirección técnica del club.

Lo cierto es que después del juego contra Águia de Marabá, por la Copa de Brasil, al técnico argentino le consultaron por el '10' de la 'tricolor' y si éste tendría posibilidades de saltar al campo con el elenco brasileño, luego de terminar su participación con Colombia en el certamen de la Conmebol.

¿Qué fue lo que dijo Luis Zubeldía de James Rodríguez?

"El espacio es para él y para todos. Hay espacio. Con el tiempo veremos cómo evoluciona su situación, pero le doy espacio a todos. Cuando tengo que tomar decisiones unos juegan y otros no. Pero es un jugador de la plantilla y está disponible para las decisiones que tomemos", esas fueron las palabras del timonel con pasado en Independiente Medellín, en declaraciones que recoge 'Globo Esporte'.

James Rodríguez en el juego de Sao Paulo frente a Cobresal, por Copa Libertadores. Alexandre Schneider/Getty Images

Si bien al Sao Paulo le quedan unos partidos más antes de que se concentren todos los citados por Lorenzo a la Selección Colombia, en el medio anteriormente citado informan que Rodríguez Rubio puede unirse antes a la delegación en Barranquilla.

Dicen que "James solo tiene tres días más" en el club, antes de emprender su travesía a Colombia.

Lo cierto es que el '55' de Sao Paulo es uno de los fijos es el esquema táctico de Néstor Lorenzo y es casi seguro que quede en la lista final para enfrentar la Copa América, certamen en el que la 'tricolor' parte como una de las favoritas por su buen presente bajo la dirección técnica del timonel argentino, con el que tiene una racha importante de imbatibilidad.

Defensa para James

Uno de sus compañeros de equipo, Lucas Moura, tuvo palabras de elogio para el exReal Madrid y contó un poco de lo que está viviendo en el Sao Paulo.

"James es un jugador que no necesita comentarios por la carrera que ha tenido. Evidentemente en Sao Paulo no es lo que él esperaba, no es lo que esperaban los aficionados. Pero sigue siendo nuestro jugador, entrena todos los días, pero es una situación del club, del entrenador, de él mismo, no les corresponde a los jugadores hablar", esas fueron sus declaraciones tras el juego del jueves anterior por Copa de Brasil.