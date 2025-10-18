James Rodríguez y un fallo frente al arco; de héroe a villano con el Club León

Este sábado, el Club León se enfrentó contra Santos Laguna en el duelo correspondiente a la jornada número trece de la Liga MX.

Evidentemente, James Rodríguez acaparó toda la atención de propios y extraños. Lamentablemente, en viral el '10' se ha vuelto tendencia, no precisamente por una jugada de fantasía, asistencia o incluso gol.

Más bien, por una acción en la que falló frente al arco y que ha sido centro de críticas, teniendo en cuenta que en los pies del cucuteño pudo haber estado el descuento para León, que finalmente perdió 2-0.