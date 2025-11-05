Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Partido con rebajas y promoción para ver despedida de James Rodríguez en León

Partido con rebajas y promoción para ver despedida de James Rodríguez en León

León, sin opciones en la Liga MX, le apuesta a cerrar con decoro el campeonato y para el juego contra Puebla habrá precios bajos en las boletas. James Rodríguez se despedirá.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, volante colombiano de León.
James Rodríguez, volante colombiano de León.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad