Partido con rebajas y promoción para ver despedida de James Rodríguez en León

León dijo adiós a sus opciones de estar en las finales de la Liga MX. Las 'fieras' son penúltimas del actual campeonato con sólo 13 puntos sumados, y ahora, lo que queda es despedirse con decoro. James Rodríguez y compañía esperan darle una alegría a la hinchada el sábado 8 de noviembre cuando reciban en el Nou Camp al Puebla, siendo el último juego que tendrán como local en el vigente certamen.

Lo cierto es que para este compromiso en donde León ya no se juega nada, las rebajas y promociones en el tema de la boletería han estado a la orden del día. En la prensa azteca no han dudado en afirmar en las últimas semanas que el '10' colombiano no seguirá en la nómina del club que en la actualidad dirige Ignacio Ambriz, que tomarán caminos diferentes; la conclusión es que desde las toldas del elenco del estado de Guanajuato no lo renovarán.

James Rodríguez con el León de México - Foto: Club León

Planteado lo anterior, el duelo contra el Puebla del sábado será la oportunidad para que los hinchas del León puedan ver por última vez a Rodríguez Rodríguez en el Nou Camp, en lo que será su despedida, aprovechando además que las entradas para el mismo tienen un menor costo.

Desde las directivas de las 'esmeraldas' precisaron que el precio de la boletería para este compromiso tendrán los precios de 100, 200 y 300 pesos mexicanos, que en Colombia serían entre 20 mil y 61 mil pesos. Toda una ganga para los fanáticos del León.

Igualmente desde las redes sociales del club mexicano complementaron que "nuestros 'Fierabonados' podrán recibir un boleto de cortesía" para este partido. Igualmente, indicaron los lugares en la que los fanáticos podrán adquirir la boletería.



¿Cómo le ha ido a James Rodríguez en el actual campeonato mexicano?

El capitán y figura de la Selección Colombia suma tres goles y una asistencia en trece compromisos disputados en el Apertura MX, y pese a sus esfuerzos en el campo de juego no puedo evitar que León esté en las últimas posiciones del campeonato.



¿A qué hora es León vs. Puebla por el Apertura MX?

El partido que es el último de la temporada regular del Apertura MX, la fecha 17, está pactado para el sábado 8 de noviembre en el Nou Camp, en horario de las 8:00 de la noche, de Colombia.

Puebla, rival del León, es último de la clasificación general del actual campeonato con nueve unidades.