James Rodríguez ya tiene nuevo técnico en León de la Liga MX; le hicieron curiosa presentación

Hace pocos minutos, el León de la Liga de México anunció oficialmente a su nuevo entrenador, para lo que resta de este segundo semestre de 2025. De esa manera, Ignacio 'Nacho' Ambriz fue confirmado como sucesor del argentino Eduardo Berizzo, quien se marchó del equipo 'esmeralda' después de la derrota 2-0 frente a Juárez y tras una seguidilla de malos resultados. En el equipo de Guanajuato se encuentra como figura principal James Rodríguez, además de los colombianos Stiven Barreiro y Daniel Arcila.

Ambriz, de amplia experiencia en su país con pasos por los banquillos de América, Necaxa, Puebla y Guadalajara, entre otros; dejó un gran recuerdo en León, después de que hace cinco años se coronará campeón en el torneo mexicano y ahora tendrá la misión de sacar al club de la posición número once, con 12 puntos y a falta de siente fechas para cumplirse la fase regular, después de la que quedarán los clasificados a la disputa del título.

Nacho Ambriz es nuevo entrenador de León de México AFP

El nuevo timonel de James apareció en primeras horas de este lunes en la sede deportiva de los 'panzas verdes' y rápidamente firmó su contrato y en horas de la tarde tendrá su primer entrenamiento. Hay que acotar que el mexicano fue presentado con un particular video, en el que se observó manejando una motocicleta y arribando a la propia cancha del estadio que será su casa desde este momento.

¿Cuándo vuelve a jugar León en la Liga MX?

El debut del referido 'Nacho' Ambriz será el próximo sábado 4 de octubre jugando de local, en donde recibirá a Toluca, con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos. Será a las 8 de la noche. Luego de ese compromiso se dará un receso, por la fecha FIFA, y el club en el que juega James Rodríguez volverá a la acción el 18 de octubre, para enfrentar a Santos Laguna en calidad de visitantes.