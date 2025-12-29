Atlético Nacional ya tiene listo a su DT para el 2026; sorpresiva decisión

El 2025 está llegando a su fin y los clubes del fútbol profesional colombiano tienen a sus jugadores en temporada de vacaciones, pero no dejan de trabajar para consolidar un buen proyecto el próximo año. En ese sentido, a Atlético Nacional siempre se le exige ser protagonista y por eso quieren dar de que hablar con títulos, pese a que acaban de ganar la Copa BetPlay ante su rival de patio, Independiente Medellín.

Un de las mayores incógnitas en el 'verdolaga' es el director técnico, puesto que Diego Arias dirige desde septiembre, tras la salida del argentino de Javier Gandolfi por los malos resultados. 'El Caballito', como es popularmente conocido, laburó bajó el cargo de manera interina, al tratarse de su primera vez liderando un club de manera oficial.

En Medellín, la hincha de Nacional estaba muy atenta al nombramiento de un estratega de quilates, sin embargo, para sorpresa de muchos, la prensa reveló en las últimas horas que Arias se quedaría como director técnico, pero esta vez en propiedad. "Decisión tomada: Tras las evaluaciones internas, todo está dado para la continuidad de Diego Arias como director técnico de Atlético Nacional en 2026. Se espera la oficialización", contó en redes sociales el periodista Juan David Londoño.

De esta manera, los rumores sobre otros entrenadores como Reinaldo Rueda habrían llegado a su fin, tras darle la confianza al exjugador que vistió la camiseta de clubes como Deportivo Pereira, Once Caldas, PAOK Salonica, Cruzeiro, Nacional, Independiente Medellín y Atlético Huila.



Decisión tomada: Tras las evaluaciones internas, todo está dado para la continuidad de Diego Arias como director técnico de Atlético Nacional en 2026. Se espera la oficialización.



— Juan David Londoño (@juandl84) December 29, 2025

¿Cómo le fue a Diego Arias en Nacional en 2026?

El exvolante recibió el cargo en septiembre y cosechó un rendimiento del 66%. Dirigió 21 partidos con un saldo de 12 victorias, seis empates y tres derrotas. En materia de goles, Nacional anotó 37 y recibió 20 en contra. Bajo su mandato, terminaron terceros en el todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025 con 37 puntos, sin embargo, en los cuadrangulares se desinfló al culminar tercero del grupo A con ocho unidades.