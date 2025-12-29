Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pedro Gallese ya se puso la camiseta del Deportivo Cali; "estoy preparado para cualquier reto"

Pedro Gallese ya se puso la camiseta del Deportivo Cali; "estoy preparado para cualquier reto"

El portero de la Selección de Perú fue presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto 'azucarero' para los retos que tendrá en 2026. Vestirá la camiseta número 1.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Pedro Gallese, en su presentación como nuevo jugador del Deportivo Cali
Pedro Gallese, en su presentación como nuevo jugador del Deportivo Cali
Foto: @deportivocalioficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad