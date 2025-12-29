Pedro Gallese ya se puso la camiseta del Deportivo Cali; "estoy preparado para cualquier reto"

En un movimiento que sacudió el mercado de pases del fútbol profesional colombiano, el Deportivo Cali presentó oficialmente este lunes al portero peruano Pedro Gallese como su nuevo refuerzo para la temporada 2026. El histórico guardameta de la selección inca llega a la capital del Valle del Cauca como el fichaje estrella de un proyecto que busca devolverle el protagonismo al equipo verdiblanco tras años de irregularidad institucional y deportiva.

A sus 35 años, Gallese arriba a Colombia como agente libre tras finalizar un exitoso ciclo de seis temporadas en el Orlando City de la MLS. Su presentación, realizada en la cancha de Palmaseca, estuvo cargada de simbolismo: el 'pulpo' posó ante las cámaras portando la camiseta número 1, dorsal que le fue asignado como muestra de la confianza absoluta que el cuerpo técnico, liderado por Alberto Gamero, deposita en su experiencia.

"Estoy preparado para cualquier reto. Soy muy competitivo, siempre salgo a ganar", fue lo que dijo en su video de presentación en las redes sociales del Cali. Igualmente, opinó sobre el estadio donde espera tener actuaciones soñadas, "un hermoso estadio que espera dias de gloria". Finalmente, cerró con una frase que muestra sus ganas de triunfar en el balompié 'cafetero', "es hora de honrar el legado de todos los que hicieron grande este escudo".



La llegada del mundialista en Rusia 2018 no solo aporta seguridad bajo los tres palos, sino también un liderazgo necesario en el vestuario. Con más de 200 partidos en Estados Unidos y una trayectoria consolidada en su selección, Gallese se perfila como el mentor ideal para el joven arquero Alejandro Rodríguez, quien hasta ahora venía custodiando su arco.

La contratación del inca es solo la punta de lanza de una reestructuración profunda que está haciendo 'el azucarero' en la plantilla. Aparte de la confirmación de Gallese, el club ha anunciado hasta ahora como nuevos fichajes a Ronaldo Pájaro, procedente de Fortaleza, Fernando Álvarez, de Montreal, y Juan Ignacio Dinneno, que se desempeñaba en Sao Paulo. Además, se han escuchado fuertes rumores del posible arribo del ex Boca Juniors, Emanuel 'Bebelo' Reynoso, quien cuenta con una dilatada experiencia profesional, y sería otro golpe en la mesa por parte del cuadro caleño en busca de volver a los primeros puestos del rentado local.

El anuncio del peruano ha generado una ola de optimismo entre la fanaticada verdiblanca, que lo ve como una pieza de jerarquía para blindar la defensa. Con la mirada puesta en el inicio de la Liga BetPlay 2026, el Deportivo Cali envía un mensaje contundente a sus rivales de que está listo para luchar por recuperar su lugar en la cima de nuestro país.