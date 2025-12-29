Por Jorge Carrascal están desesperados en Europa; nueva oferta a Flamengo, y dos clubes se alistan

En cuatro meses la vida y la carrera como futbolista de Jorge Carrascal ha tenido un cambio, luego de salir de Rusia para fichar por el poderoso Flamengo, de Brasil, el pasado 2 de agosto, y en poco tiempo afianzarse en la titular, mostrar su calidad, ser campeón del Brasileirao y Copa Libertadores, pero ahora siendo noticia porque en Europa lo están buscando y están decididos a poner el dinero por él.

Desde hace algunos días se viene relacionando al mediocampista cartagenero con el Olympique de Marsella, de Francia, que de hecho ya habría ofertado para intentar contratarlo, pero desde el club de Río de Janeiro sienten que es insuficiente la propuesta y ven en el colombiano uno de sus jugadores importantes. A pesar de eso, habría más elencos obsesionados con la calidad y técnica del volante de nuestro país.



Jorge Carrascal, con 3 equipos de Europa siguiéndolo

El periodista Ekrem Konur se pronnció a través de su cuenta de 'X', donde normalmente informa de mercado de fichajes, y se refirió al panorama que hay alrededor del jugador colombiano, enfatizando en que "el Marsella hizo una oferta oficial 15 millones de euros al Flamengo, pero fue rechazada", ya que ellos lo compraron por 12.5 millones y estarían pidiendo alrededor de 20 millones.

De hecho, el técnico del cuadro francés, De Zerbi, habría dado el visto bueno al cartagenero, tal y como lo detalló el citado comunicador, quien señaló que el DT "aprobó el perfil, pero Flamengo exige más".

A pesar de este fuerte interés del Olympique de Marsella en Jorge Carrascal, poniendo dinero de inmediato para contratarlo, se supo que el "Nápoles (Italia) y el Wolves (Inglaterra) podrían moverse con ofertas de 20 millones de euros", que podrían tentar no solo al futbolista, sino también al equipo brasileño, que a menos de que llegue una alta suma no se desprenderá del talentoso colombiano.



Con 27 años el nacido en Cartagena tiene una amplia experiencia en el fútbol internacional, al que salió luego de debutar como profesional en Millonarios. Sevilla Atlético (España), Karpaty Lviv (Ucrania), River Plate (Argentina), CSKA Moscú y Dinamo Moscú (Rusia), y actualmente milita en el Flamengo, de Brasil, donde acaba de ganar el título de la Copa Libertadores siendo pieza clave y marcando un gol importante en las semifinales contra Racing.