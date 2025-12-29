Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Gran novedad en entrenamiento del Barcelona; Ronald Araujo volvió tras baja por salud mental

Gran novedad en entrenamiento del Barcelona; Ronald Araujo volvió tras baja por salud mental

Este lunes, en el campo de entreno del conjunto 'azulgrana' se pudo volver a ver al defensor uruguayo que llevaba varios días alejado de las canchas. Estaría listo para el próximo partido de liga.

Por: EFE
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Ronald Araújo fue la principal novedad en el entrenamiento del Barcelona
Ronald Araújo fue la principal novedad en el entrenamiento del Barcelona
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad