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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe vs. Cali; hora y dónde ver EN VIVO POR TV, el duelo de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe vs. Cali; hora y dónde ver EN VIVO POR TV, el duelo de la Liga BetPlay II-2026

Este martes 22 de septiembre, 'cardenales' y 'azucareros' se verán las caras en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la duodécima jornada del fútbol colombiano.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Cali, por la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Cali, por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa.

Este martes 22 de septiembre, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se ponen cita en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la duodécima jornada del fútbol colombiano.

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Y es que, con la necesidad de sumar de a tres para seguir encaminando la clasificación hacia las finales; ambos equipos saldrán con toda su 'artillería pesada' al coloso de la 57'.

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¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO POR TV Sana Fe vs. Cali, por la Liga BetPlay II-2026?

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'Cardenales' y 'azucareros' se verán las caras este martes, a las 8:00 p.m. (hora local), por la fecha número doce.

Santa Fe le ganó a Alianza FC en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Santa Fe le ganó a Alianza FC en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Cabe destacar que este compromiso tendrá transmisión de Win Sports +.

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Santa Fe, ¡a mantener la racha en Liga!

Luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, el conjunto 'cardenal' tuvo que pasar la página rápido y visitar a Alianza FC en Valledupar; a donde goleó 1-4 y sumó tres importantes puntos en su objetivo de meterse en la fiesta de los ocho.

Ahora, ante su gente y en su estadio, Independiente Santa Fe tiene como objetivo trazado enfocarse netamente en el torneo local y buscar ese título que se hizo esquivo en el primer semestre del año.

Cali viaja con bajas a Bogotá

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El cuadro 'azucarero', que viene de golear 3-0 en casa, al Cúcuta Deportivo; ahora quiere repetir la historia frente al siempre difícil equipo bogotano.

Los 'verdiblancos' no contarán con Nicolás Benedetti, quien tiene una “lesión ligamentaria grado II en el complejo lateral del tobillo izquierdo, por lo que actualmente se encuentra en tratamiento”. Además, según lo detalló el parte médico del equipo vallecaucano, Avilés Hurtado también tiene un “desgarro miofibrilar en el recto femoral del cuádriceps derecho, con hematoma asociado. Ya inició su rehabilitación”.

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El encuentro entre rojos y verdes se disputará a las 8:00 p.m. en la capital del país. Santa Fe llega como cuarto en la tabla, con 16 unidades. Por su parte, Cali es octavo con quince.

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