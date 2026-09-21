Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Atlético de Madrid contrataca y le responde al Real Madrid; "paren el acoso arbitral ya"

Atlético de Madrid contrataca y le responde al Real Madrid; "paren el acoso arbitral ya"

Este lunes, Atlético de Madrid sorprendió en redes sociales con un video de un folio de respuesta a las quejas del Real Madrid por el arbitraje.

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2026
Comparta en:
Pieza del Atlético de Madrid en redes sociales.
Pieza del Atlético de Madrid en redes sociales.
Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid contraatacó este lunes a las fotos impresas que enseñó José Mourinho, entrenador del Real Madrid, para reclamar las expulsiones de Cristian ‘Cuti’ Romero y Kang in Lee en el derbi de este domingo entre ambos equipos y reclamó parar el “acoso arbitral ya”.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el club rojiblanco muestra una impresora de la que sale un folio con la foto del técnico portugués del Real Madrid en ese instante de la rueda de prensa, con un lema en la parte de abajo en rojo y blanco con el texto: “Stop acoso arbitral ya”.

Últimas noticias

Diego Simeone, director técnico argentino del Atlético de Madrid, da indicaciones en un partido de La Liga
Gol Caracol

Diego Simeone devolvió la gloria al 'colchonero'; historial contra Real Madrid lo deja 'bien parado'

La Selección de España siguió el ejemplo de Colombia y renovó a su entrenador principal.
Gol Caracol

España tomó el ejemplo de la Selección Colombia y anunció contundente decisión, de cara al futuro

Este domingo, tras la victoria por 2-1 del Atlético en el derbi ante el Real Madrid, Mourinho salió a la rueda de prensa y dijo: “Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí (mostró dos imágenes de las entradas de Cuti Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde, ambas en el primer tiempo). Son dos tarjetas rojas claras”.

Publicidad

“Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos", aseguró el entrenador luso.

Posteriormente, en otro mensaje publicado este lunes, el Atlético de Madrid alude a la “maquinaria en modo on” tras la derrota en el derbi del Real Madrid. “Este año tienen un nuevo reto. Tres semanas sin Liga. Esta temporada empiezan muy pronto”, añadió el club rojiblanco.

Relacionados

Atlético de Madrid

Real Madrid

Liga de España

José Mourinho

Publicidad

Publicidad

Publicidad